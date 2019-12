Zoo de Pont Scorff : racheté par l'ONG Sea Shepherd et 6 autres associations, il va devenir un centre de réhabilitation

Un projet ambitieux, le premier en France à proposer cette reconversion.

Ce mercredi 17 décembre, ils ont officiellement signé le compromis de vente.Comme tous futurs acquéreurs, ils passeront chez le notaire d'ici quelques mois. L'organisation Rewild ("réensauvager") s'est donné cinq mois pour lever 600 000 euros de dons pour acheter ce parc zoo et le transformer en centre de réhabilisation de la faune sauvage.Le regroupement de 7 associations - Sea Shepherd, Centre Athénas, Hisa, Le Biome, One Voice, Wildlife Angels, Darwin - est co-présidée par trois femmes, dont Lamya Essemlali. Ce mercredi soir, 8 heures après la création de la cagnotte , plus de 100 00 euros de dons ont déjà été levés.Pour la co-présidente de Rewild, et présidente de Sea Shepherd France, cette levée de fond fonctionne très bien. "Mais la somme à lever est importante donc on a une bonne pression. Si on n'y arrive pas, on va devoir rendre les clés du zoo. On sera soulagé quand on aura vraiment sécurisé l'achat. Il faut que l'engouement se maintienne.""Ce centre est déjà précurseur dans le monde. On n'a jamais vu un zoo être racheté pour devenir un centre de réhabilitation d'animaux sauvages. La Bretagne aura de quoi être fière de ce nouvel espace", sourit Lamya Essemlali.Pour cela, une forte campagne de sensibilisation a été faite sur les réseaux sociaux avec le soutien du journaliste Hugo Clément.

Rewild n'attend pas l'argent des citoyens pour commencer son chantier titanesque.

Dès demain, une équipe s'installe au zoo. "L'urgence absolue est d'améliorer le quotidien et les conditions de détention des animaux. On a des phoques qui sont maintenus dans un bassin d'eau douce au lieu d'un milieu marin. Cela occasionne un flot de pathologies. Il y en a un qui est quasi aveugle à cause de ça. L'urgence est de travailler sur leur bassin qui est normalement adapté aux otaries", souligne Lamya Essemlali.



Le premier travail de l'organisation sera de faire un état des lieux des animaux, puis des infrastructures..



Un zoo en difficulté économique



L'avenir du Wild Rescue Center

Le zoo de Pont-Scorff a subi des échecs économiques. Rewild souhaite trouver à ce lieu qui sera baptisé le- centre de réhabilitation de la faune sauvage - un avenir prospère. "Forcément, au début, on va dépendre des dons. Mais à terme, on ne veut pas en être dépendant."Pour bien fonctionner, l'établissement aura besoin de 100 000 euros par mois."On a pensé à une économie novatrice. Le lieu va rester ouvert au public mais les animaux ne seront plus exposés au public. On ne veut pas perturber leur réhabilitation, on veut faire vivre l'endroit sans exploiter les animaux. Le projet c'est de proposer un restaurant végétalien, une boutique de produits Rewild, des habitats écologiques, des lieux de conférences, des ateliers en réalité virtuelle et des expositions."Les gens qui viendront sur place pourront suivre sur écran les animaux, sans les perturber. Les gens pourront se sentir proche, sans qu'il y ait une proximité physique.Le rappel de Lamya Essemlali :L'objectif c'est de. Mais aussi de, car aujourd'hui il n'y a pas de point de chute pour eux. Demain, le centre Wild Rescue Center le sera.L'association pourrait avoir, dès l'obtention des 600 000 euros."On va avoir besoin de beaucoup de choses ; de bénévoles, de compétences. On a récupéré les clés il y a moins de 48 heures. Une fois la somme de rachat atteinte, on va faire un état des lieux des besoins et tout sera mis à jour sur le site internet de Rewild. On prévoit de faire un pôle pour héberger des bénévoles qui pourraient venir de toute la France voire de l'étranger pour nous aider à faire vivre le lieu."Une inquiétude planait autour du chalet pour personnes atteintes de troubles autistiques."Elles ont tout à fait leur place dans le projet. Nous avons des activités nouvelles à leur proposer comme le projet d'une recyclerie, répond tout de suite la présidente de Sea Shepherd France. En arrivant sur place, on n'exclut personne. Tout le monde est le bienvenue pour nous aider."