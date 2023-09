DIRECT. Emmanuel Macron en Corse, suivez la visite minute par minute

Après plus d'une année de relations très compliquée entre l'île et Paris, la venue du président de la République les 27, 28 et 29 septembre suscite de nombreuses attentes. Retrouvez ici tous les temps forts de son séjour.

Officiellement, Emmanuel Macron se rend en Corse pour saluer la libération de la Corse, il y a 80 ans. Et plusieurs étapes de son programme, à la citadelle d'Ajaccio, devant la maison natale de la résistante Danielle Casanova, ou au musée de Bastia, pour visiter l'exposition consacrée aux Corses et à la Seconde guerre mondiale, seront d'ordre mémoriel.

Mais, alors que le gouvernement et les élus corses ferraillent, depuis des mois et des mois, pour parvenir à trouver une voie commune vers plus d'autonomie pour l'île, cette venue du président de la République devrait être l'occasion d'une prise de parole à ce sujet. C'est du moins ce qui se dessine, et ce qu'espèrent les élus insulaires.

Sur la question, très sensible, de l'autonomie de la Corse, le président de la République va-t-il se positionner clairement ? • © NC / MAXPPP

Reste à savoir quelle en sera la teneur. Clarification, évocation de nouvelles pistes, annonces ?

Nous vous proposons de suivre ici le séjour d'Emmanuel Macron sur en Corse, pour ne rien manquer de sa venue, après son arrivée sur l'île, aux environs de 20h à l'aéroport d'Ajaccio.

Voici le déroulé prévisionnel de son déplacement, tel qu'annoncé par les services de la Présidence de la République :

Mercredi 27 septembre :

à Ajaccio :

20h : Arrivée du Président de la République à la préfecture de Corse-du-Sud

20h15 : Dîner républicain à la préfecture de Corse-du-Sud

Emmanuel Macron est attendu aux environs de 20h à la préfecture de Corse-du-Sud, où il est prévu qu'il reste dîner puis se reposer.

Jeudi 28 septembre :

à Ajaccio :

10h : Discours du président de la République à l'Assemblée de Corse

11h20 : Cérémonie d'hommage au résistant Fred Scamaroni, à la citadelle d'Ajaccio

12h30 : Cérémonie d'hommage à la résistance Danielle Casanova, au niveau de l'immeuble de naissance de cette dernière

à Bastia :

15h30 : Visite de l'exposition Corsica 39-45, au Palais des Gouverneurs

16h30 : Cérémonie militaire sur la place Saint-Nicolas

à Bonifacio :

18h45 : Dévoilement de plaque inaugurale du collège Albert Ferracci

Le président devrait donc faire étapes dans trois villes, où il assistera à plusieurs cérémonies d'hommage, tenues dans le cadre des 80 ans de la libération de la Corse.

Le déplacement officiel de la délégation présidentielle sur l'île devrait s'achever dans la matinée du vendredi 29 septembre.

Hommage et suite de "l'avenir de la Corse dans la République"

Il s'agit, rappelle le service presse de la présidence de la République, du cinquième déplacement depuis 2017 d'Emmanuel Macron en Corse. Un voyage qui sera "l'occasion pour le chef de l’Etat de poursuivre le cycle mémoriel ouvert au printemps dernier, consacré à la résistance comme manifestation de la résilience du peuple français. Le Président rendra hommage lors de ces cérémonies à l’ensemble des résistants qui ont libéré la Corse, Français et étrangers, partageant tous le même combat universaliste contre le nazisme."

Un déplacement qui intervient également "un an après le lancement par l’Etat d’un cycle de discussions avec le collège d’élus corses pour passer en revue la mise en œuvre des politiques publiques et apporter des solutions aux spécificités du territoire", est-il précisé.

Dans ce cadre, "le chef de l’Etat réaffirmera, dans la lignée de son discours de 2018 sur l’avenir de la Corse dans la République, sa volonté d’avancer sur la question de l’évolution institutionnelle de la Corse, en conformité avec le cadre républicain", insiste le service presse de l'Elysée.