Corse : la manifestation devant la maison du Premier ministre interdite par la préfecture

À la suite de l'appel à manifester lancé par Core in Fronte et Aiutu Paisanu devant la maison de Gabriel Attal à Coti-Chiavari, la préfecture de Corse a interdit le rassemblement. Il devait avoir lieu ce dimanche 7 avril.

Ce vendredi 5 avril, la préfecture de Corse a interdit le rassemblement prévu ce dimanche à Coti-Chiavari devant la maison du Premier ministre.

L'appel à manifester avait été lancé la semaine dernière par Core in Fronte et Aiutu Paisanu.

Il faisait suite à la mise en examen de Stéphane Ori, militant du mouvement indépendantiste, dans le cadre d'une information judiciaire instruite par le pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris.

Cunferenza di stampa di #CoreInFronte in Bastia è Aiacciu sta sera.

𝐑𝐀𝐒𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝟎𝟕/𝟎𝟒 𝐀 𝟏𝟒𝐡𝟑𝟎 𝐀 𝐂𝐎𝐓𝐈 𝐂𝐇𝐉𝐀𝐕𝐀𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐕𝐀𝐍𝐓 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐁𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐀𝐓𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐈𝐑𝐄 𝐍𝐎𝐍 𝐀 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 pic.twitter.com/31dmfnTXJN — Core in Fronte (@coreinfronte) April 3, 2024

"Cette manifestation potentielle n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable permettant un échange entre l’autorité de police compétente et les déclarants afin de prendre toutes les dispositions et mesures préventives garantissant le bon déroulement et la sécurisation des rassemblements", indique la préfecture dans un communiqué.

Le texte fait état "d'individus radicaux susceptibles de profiter de cet appel au rassemblement, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, pour commettre des troubles à l’ordre public". Les services de l'État font notamment référence à la manifestation du 2 mars dernier à Bastia, à l’occasion de laquelle "des individus se sont adonnés à commettre de graves troubles à l’ordre public par des affrontements avec les forces de l’ordre", dixit la préfecture.

"Risques avérés d’ordre public"

Par conséquent, "au regard des risques avérés d’ordre public", le préfet de Corse a pris ce vendredi plusieurs arrêtés portant interdiction de rassemblement et mesures de police, "afin de garantir la sécurité des personnes et des biens".

Ainsi, "du samedi 6 avril 2024, 00h00, au dimanche 7 avril 2024, 24h00, sont interdits sur le site de Cala Di Cigliu, situé sur la commune de Coti Chiavari, tout rassemblement ou manifestation, le port et le transport d’armes par nature et de tous objets susceptibles d’en constituer une au sens de l’article 132-75 du code pénal, le port et le transport de produits combustibles ou corrosifs".