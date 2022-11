La SNCF mise sur la transition énergétique : bientôt des panneaux photovoltaïques dans 18 gares du Grand Est

La SNCF vient de signer un contrat avec Tenergie, entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Dans le Grand Est, dix-huit gares ont été retenues dans le cadre de ce plan de solarisation très ambitieux.

Un partenariat industriel qui surfe sur la vague de la transition énergétique: ce 31 octobre 2022, SNCF Gares et Connexions a signé un accord avec Tenergie, producteur français indépendant d'énergies renouvelables. Parmi les gares proposées, cent dix-neuf ont été retenues sur le territoire national, dont dix-huit dans le Grand Est.

Ce partenariat va permettre l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings des gares, hors des zones liées à des contraintes ferroviaires spécifiques. Outre la production solaire d'électricité, la pose de ces ombrières participera au confort des clients: une protection écologique pour les intempéries et les grosses chaleurs !

Ce n'est que la première vague, le début de l'histoire Christophe Chartrain, directeur régional des gares SNCF du Grand Est

"Ce n'est que la première vague, le début de l'histoire, précise Christophe Chartrain, directeur régional des gares SNCF du Grand Est. Chez nous, cela représente 30 140 m2 d'installations photovoltaïques. Et une production de 6600 MWh, soit l'équivalent de la consommation électrique d'environ 1370 foyers. C'est un bon début." La région Grand Est est même pour l'instant leader en la matière: dix-huit gares sélectionnées, contre 17 en région parisienne et 17 en Rhône-Alpes.

Ce projet est la première étape du plan solaire de la SNCF. • © THOMAS JOUHANNAUD / MAXPPP

Depuis plus de quinze ans, Tenergie déploie auprès des acteurs du territoire (entreprises, agriculteurs et collectivités locales) des solutions d'énergies renouvelables à grande échelle. Elle compte aujourd'hui 1400 centrales solaires et parcs éoliens, pour une puissance installée de 650 MW. Tenergie sera chargée de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance des installations photovoltaïques. Ces dernières doivent être mises en service d'ici à fin 2024.

Dix-huit gares du Grand Est ont été sélectionnées. • © SNCF

L'électricité produite sera revendue au réseau public de distribution électrique, mais aussi réinjectée dans celui des gares. Pour la SNCF, l'objectif est d'installer, dans l'hexagone, un million de mètres carrés de panneaux solaires d'ici 2030 à 2032.

La SNCF, un acteur majeur de la transition énergétique

Cet accord a été conclu "sous la forme d'une convention d'occupation temporaire du patrimoine foncier, explique Christophe Chartrain. Ce sont des contrats de location du domaine public." Les gares choisies dans le Grand Est excluent pour l'instant Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Nancy, Metz, Reims. "Il y a beaucoup de monuments classés et il faut prendre en compte l'environnement urbain. On ne peut pas installer des panneaux solaires partout!"

La SNCF souhaite être un "acteur majeur" de la transition énergétique. Objectif affiché pour 2030: réduire l'empreinte carbone de l'entreprise... de moitié !