Strasbourg, nouvelle manifestation contre l'Arcadia. Et si le bar fermait pour raison de sécurité ?

Ils étaient moins nombreux que lors des deux premières manifestations, pour demander la fermeture du bar identitaire le Bastion social, ouvert en décembre à l'Esplanade. Trois-cent personnes en décembre, juste après l'ouverture du bar et six-cent pour le deuxième rassemblement, en janvier. "En ce moment, c'est les vacances" avance un des organisateurs, "alors les gens sont partis, mais nous sommes là pour". Une centaine de personnes est venue ce samedi pour répéter que décidément. C'est "non, à un bar qui prône la haine des étrangers" nous dit une jeune femme qui n'appartient à aucun mouvement: "Je suis simplement une citoyenne de la ville et ça m'interpelle". D'autres font partis de groupes de gauche ou d'extrême gauche, comme le NPA, Alternative libertaire ou encore l'association Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne).Depuis l'ouverture à Strasbourg de ce bar tenu par le Bastion social, un groupuscule d'extrême droite, les opposants se mobilisent pour obtenir la fermeture effective et totale de ce local.Alexandre, un des co-organisateur de la manifestation du samedi 3 mars : "On est là aussi pour occuper le terrain"De très nombreux CRS mobilisés pour encadrer les manifestants. Autant pour éviter tout débordement que pour assurer leur sécurité.De son côté la municipalité, soucieuse de l'image de Strasbourg, a voté à l'unanimité une motion, pour demander la dissolution du groupuscule Bastion social et le maire a demandé la fermeture administrative de l'Arcadia. Dans les faits, seule la préfecture pourra trancher pour des motifs de trouble à l'ordre public ou de sécurité. Et justement, les normes de sécurité ne sont pas respectées dans le local selon la commission de sécurité diligentée sur place par le préfet, le 1er février dernier. Dans son procès verbal, elle prononce un "à la poursuite de l'exploitation de l'établissement". Deux motifs sont invoqués: l'et l'absence de cloisons pouvant éviter la, aux bâtiments voisins.Le bar de la discorde, situé à l'EsplanadeSi la mise aux normes exigée par la commission de sécurité n'était pas effective au 1er mai 2018, le bar devrait fermer ses portes. Si les travaux sont effectués en temps et en heure, rien n'empêchera que le bar continue à accueillir ses membres, les seuls à y être bienvenus.