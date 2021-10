Ardennes : mort de Valentin Gomes, l'étudiant lillois disparu en week-end d'intégration à Signy-l'Abbaye

Le corps de Valentin Gomes a été retrouvé ce mardi matin du 5 octobre. Cet étudiant à Polytech'Lille (Nord) avait disparu le soir du samedi 2 octobre, au cours d'un week-end d'intégration (WEI) dans un camping de Signy-l'Abbaye (Ardennes).

Les recherches de Valentin Gomes, disparu au cours d'un week-end d'intégration (WEI) à Signy-l'Abbaye (Ardennes), se sont conclues d'une manière abrupte et tragique. Le corps de l'étudiant de 23 ans a été retrouvé près d'une ferme, à cinq kilomètres du lieu de sa disparition, ce mardi 5 octobre 2021, au cours de la matinée.



Valentin étudiait à Polytech'Lille (Nord). Il a disparu le soir du samedi 2 octobre 2021, et des recherches ont commencé dès le lendemain matin.



Le week-end d'intégration avait lieu au camping de la Vénerie. Le secteur entre Signy-l'Abbaye et Signy-le-Petit, densément arboré, est propice à de nombreux WEI depuis des années (voir sur la carte ci-dessous).









Une enquête ouverte pour violences ayant entraîné la mort

"Je confirme la découverte ce (mardi) matin d'un corps sans vie dans un champ aux environs de Signy-L'Abbaye, qui pourrait être celui de l'étudiant disparu", a indiqué à l'AFP le procureur de Charleville-Mézières, Laurent de Caigny. "Au vu de cette découverte singulière par le lieu, des tous premiers constats, possibles traces de violences sur le corps sous réserve des constatations médico-légales à venir, j'ai ordonné l'ouverture d'une enquête pénale criminelle, sous la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la

donner", a-t-il poursuivi.

L'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Reims, avec l'appui de la gendarmerie départementale, "déjà mobilisée sur la disparition inquiétante de l'étudiant", a-t-il ajouté, précisant "qu'aucun autre élément" ne pourrait être communiqué à ce stade.



D'importants moyens de recherches

Les gendarmes ont mené des recherches étendues sur le secteur. Hélicoptère, brigade cynophile, équipe de plongée, drone : tous les moyens ont été déployés pour retrouver Valentin. Seul un vêtement lui appartenant avait été jusqu'ici retrouvé, dans un jardin situé à un kilomètre au nord du camping.



Le directeur de son école, ses camarades, de la famille et des proches de Bretagne (d'où il était originaire) ont participé aux recherches. Et mené un puissant appel à témoins, très relayé sur les réseaux sociaux (exemple sur Facebook ci-dessous).





Il y avait de l'alcool lors de ce week-end d'intégration, mais aucun bizutage. Les camarades de Valentin (par ailleurs en cinquième année d'études et pas en première) l'ont répété plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Et mentionné qu'aucun bizutage n'aurait de toute façon pu avoir lieu, vu la présence du directeur de l'école sur place.



Les gendarmes ont rassemblé tout le monde au camping de la Vénerie, devenu le centre des opérations de recherche. Avant de leur annoncer la triste nouvelle. On ignore encore ce qu'il s'est passé : une autopsie est prévue et une enquête doit être menée. Une cellule psychologique va être mise en place.



Plus d'informations à suivre...