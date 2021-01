PHOTOS - Une journée sous la neige et au ski dans les Ardennes

La Chapelle est nichée dans le nord des Ardennes. L'altitude est de 290 mètres au bas du village, de 450 mètres au sommet du massif boisé. Les habitants ont l'habitude des hivers blancs. La neige a commencé à tomber le jeudi 14 janvier 2021, les flocons ont repris la nuit suivante. Et les quantités sont désormais intéressantes. Avec le soleil qui fait son retour ce vendredi 15 janvier à la mi-journée, le paysage est grandiose et les couleurs magnifiques.

La couche de neige atteint une bonne vingtaine de centimètres. Assez pour sortir les skis ! Car La Chapelle est une station de ski, la seule dans les Ardennes françaises. Mais on est loin des clichés, pas de chalets montagnards, pas de barres d'immeubles comme dans les "usines à ski", ni de télésièges et autres télécabines. Ici vous l'avez compris, on ne fait pas de ski alpin. Les habitués font du ski de fond. La Chapelle est ce qu'on appelle un domaine nordique. Modeste certes, mais il a le mérite d'exister même s'il n'ouvre que quelques jours par an, et encore ...

La Chapelle sous la neige dans les Ardennes • © ski club sedanais - document remis

"C'est forcément l'effervescence, ce n'est pas tous les ans que le domaine peut ouvrir. On espérait, on guettait les bulletins météo et on a prié le ciel. Alors si on peut skier 2 ou 3 jours, c'est toujours ça de pris !" explique un des habitués de la station. Bien emmitouflé, il sort les skis de son coffre, prêt à se lancer sur les 33 kilomètres de pistes. Des pistes préparées grâce au petit scooter des neiges qui permet de damer les sentiers. Pour cette première journée, ce sont une soixantaine de skieurs qui ont profité de la neige. "Mais aussi des promeneurs, des randonneurs à raquettes et des enfants avec leur luge" décrit Madeleine Postal, la présidente du ski club sedanais.

Une soixantaine de personnes sont venues skier pour le premier jour • © ski club sedanais - document remis

Le centre de ski de fond est totalement libre d'accès. Il est géré par le le ski club sedanais. Des boucles balisées allant de 3 à 15 kilomètres sont proposées au public, essentiellement des Ardennais qui connaissent la bonne affaire.

Au moins, avec le ski de fond, on n'est pas fermé à cause du Covid-19. Le domaine peut rester ouvert. Mais on demande aux gens de ne pas skier en groupe à plus de 6 ! De toute façon, cela n'arrive pas, les gens viennent en famille. Nous prenons des mesures sanitaires strictes dans le chalet pour les skieurs. Madeleine Postal, présidente du ski club sedanais

Une journée de ski dans les Ardennes • © ski club ardennais

En 2020, La Chapelle n'avait pu ouvrir qu'une demi-journée. "Il avait fait trop vite doux, la neige était molle et en demi-journée, tout avait fondu", explique Madeleine. "Cette fois, on devrait pouvoir rester ouvert plusieurs jours d'affilée et notamment tout ce week-end. D'autant que de la neige est encore attendue dans les prochaines heures. La neige avec le froid est bien tassée, tout le domaine est accessible. Mais à chaque fois, ce qu'on craint, c'est le redoux."

On peut tout faire à La Chapelle ! • © ski club sedanais - document remis

Les pieds dans la neige, partout dans le nord des Ardennes

Dans les Ardennes, il est tombé en moyenne entre 5 et 10 centimètres pendant la nuit en cette mi-janvier. Même un peu plus par endroits comme à Rocroi, sur le plateau du même nom, à quelques kilomètres de la Belgique, où ce sont 25 centimètres qui sont venus couvrir le sol. Ce qui ne semblent vraiment pas perturber les habitants : "On a l'habitude, on a régulièrement de la neige ici, peut-être pas autant" explique un automobiliste en train de dégivrer son pare-brise "et de la neige deux fois en quelques jours, c'est vrai que ce n'est pas si fréquent" ajoute un riverain, pelle à la main.

Rocroi sous la neige, vu du ciel • © France TV - Paul-Antoine Boudet

Les habitants se méfient quand même, le pas n'est pas très alerte. "Cela glisse, et on s'enfonce mais je viens acheter mon pain quand même, ce n'est pas la neige qui va changer mes habitudes." Plus loin, quelques enfants au retour de l'école font des glissades et se lancent quelques boules de neige avant d'aller déjeuner.

20 centimètres de neige au réveil à Rocroi • © France TV - Paul-Antoine Boudet

Pas de ramassage scolaire

C'était également le système D pour aller à l'école. Les transports scolaires ont été interrompus pour la journée du vendredi. Les services du conseil départemental des Ardennes sont sur le qui-vive : les déneigeuses et les saleuses essaient d'être au plus prêt des difficultés sur les routes ardennaises.

❄🚛Les équipes du #CD08 sont en ce moment en intervention de déneigement.

Actuellement la priorité est donnée au Nord et à l'Est des #Ardennes où les chutes de neige sont importantes. A partir de midi, les interventions seront déployées sur l'ensemble du département. pic.twitter.com/9dli9t3BXX — Ardennes CD08 (@ardennescd08) January 14, 2021

Rocroi, le 15/01/2021 • © Paul-Antoine Boudet - FTV

De nouvelles chutes de neige sont attendues dans les Ardennes samedi 16 janvier en fin de journée. La couche devrait donc encore s'épaissir pour le plus grand bonheur des skieurs et des enfants, peut-être pas pour les automobilistes. Prudence, météofrance place de nouveau le département en vigilance orange "neige et verglas".