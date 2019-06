Assassinat de Kévin à Mourmelon : la commanditaire présumée remise en liberté

La jeune femme mise en examen pour l'assassinat de Kévin, en juin 2018 à Mourmelon-le-Grand, a été remise en liberté ce jeudi 13 juin 2019 après une erreur de procédure.



Elle avait été placée en détention provisoire il y a un an, tout comme un jeune homme de 17 ans. Après douze mois d'emprisonnement, cette détention peut être prolongée pour six mois. Il faut pour cela qu'un juge des libertés et de la détention entende le détenu et son avocat. Cette audience a bien eu lieu. Et le juge a décidé, sans surprise, de prolonger la détention provisoire des deux mis en examen.



Mais l'audience a eu lieu en visioconférence, et c'est là que tout se joue. La loi autorise ce type d'audiences mais précise que l'avocat, qui n'est donc pas dans le même bureau que le juge mais à la prison, doit avoir en sa possession "une copie de l'intégralité du dossier". Les conseils des deux mis en examen n'avaient pas ce dossier à leur disposition lors de l'audience. Et cela rend la décision de prolongation de la détention provisoire des deux mis en examen caduque.



L'avocat de la jeune femme a donc demandé, et obtenu, sa libération ce jeudi 13 juin. Celui du jeune homme mis en examen pour assassinat n'a pas fait cette demande. Il reste donc pour l'instant derrière les barreaux.



Le parquet peut faire appel et former un pourvoi en cassation dans les trois mois. D'ici là, la jeune femme reste libre sous contrôle judiciaire.





Guet-apens

Le samedi 2 juin 2018, Kévin, 17 ans, était retrouvé agonisant sur l'herbe d'un parc public de Mourmelon-le-Grand (Marne), poignardé à mort. Dès le surlendemain, sa petite amie et un autre adolescent de 17 ans étaient placés en garde à vue.Très vite, les enquêteurs se sont orientés vers la piste d'un guet-apens . La jeune fille n'aurait pas supporté d'être éconduite par Kévin, et aurait alors décidé de se venger. C'est à ce moment qu'elle aurait fait appel à l'autre adolescent, le meurtrier présumé. Les deux acolytes auraient préparé le meurtre près d'une semaine avant les faits. Le 6 juin 2018, ils avaient été tous deux mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire.