Aube : la plus grosse météorite de France découverte à Saint-Aubin

Le 3 octobre 2018, quatre membres de la Société astronomique de France ont mis au jour une gigantesque météorite dans un champ de Saint-Aubin (Aube), près de Nogent-sur-Seine. La découverte est de taille : le plus gros fragment retrouvé pèse 477 kg et serait issu d'un corps céleste qui pouvait atteindre les 7 tonnes. Il s'agirait donc de la plus grosse météorite jamais retrouvée sur le sol français.



Ce n'est pas le fruit du hasard. La présence de cette météorite dans le sol de Saint-Aubin est connue depuis 1968, date à laquelle le premier morceau a été retrouvé. De nombreux fragments ont ensuite été découverts par les propriétaires du champ. Mais c'est entre mars et octobre 2018 que quatre membres de la Société astronomique de France ont mené une prospection dans cette zone, découvrant ainsi sur 10 hectares 123 points d'impact, dont la météorite d'une demi-tonne.



Tombée il y a 55 000 ans Le minéral - plus précisément une octaédrite, composée principalement d'un alliage de fer et de nickel, cobalt et phosphore - attendait ces passionnés depuis sa chute sur Terre, il y a plus de 55 000 ans. Sa mise au jour a été rendue possible par un long travail de référencement, de prospection géologique et aérienne.



Le record précédent était détenu par une météorite tombée à Mont-Dieu (Ardennes) en 1994, dont la masse du plus gros fragment atteignait 435 kg pour un total d'1,1 tonne.