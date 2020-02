Municipales 2020 : à Troyes, François Baroin candidat à un cinquième mandat

J’ai décidé de présenter ma candidature à #Troyes lors des prochaines élections municipales. Je tenais à adresser aux troyennes et aux troyens mon envie de poursuivre mon engagement au service de notre ville dans un esprit de rassemblement. @baroin2020 pic.twitter.com/SxSs9S479l — François Baroin (@francoisbaroin) February 12, 2020

Annonce dans une lettre aux Troyens

Un nouveau compte Twitter et une lettre aux Troyens. Après avoir laissé plané le doute durant quelques mois, François Baroin (LR) a annoncé sa candidature à la mairie de Troyes, pour un cinquième mandat consécutif.Dans ce tweet publié après la publication de notre article, François Baroin officialise sa candidature aux municipales 2020.Dans la lettre envoyée le 7 février dernier, le maire actuel écrit à ses administrés : "Les enjeux sont encore nombreux et passionnants, j'ai donc décidé de présenter ma candidature lors des prochaines élections municipales. J'ai attendu que les travaux du dernier Conseil Municipal du mandat en cours soient terminés pour vous en faire part personnellement et vous confirmer mon envie de poursuivre mon engagement au service de notre ville dans un esprit de rassemblement."En plus de ce message clair, l'édile a créé un nouveau compte Twitter pour sa campagne : @baroin2020 . Sur son profil, il est indiqué que la création date de février 2020.Ancien journaliste, François Baroin est élu à Troyes depuis 1995. Il se représente pour un cinquième mandat. En 2001, il était déjà réélu dès le premier tour, tout comme en 2014.Aujourd'hui, les autres candidats déclarés sont Loëtitia Dautet-Carougeat pour la République en Marche, Dominique Deharbe pour le parti écologiste, Lionel Paillard pour Lutte ouvrière et Jordan Guitton pour le Rassemblement national. Anna Zajac et David Blanchon, du PCF et du Parti socialiste sont également candidats, pour le "collectif citoyen pour la construction d'un projet municipal".