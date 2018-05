Bretz'il et Bretz'elle à la conquête de l'espace

Un défi technique pour les futurs ingénieurs de l'ECAM / © M.Coulon

Challenge technique

Congratulations to Grégoire Chabrol & @ECAMStrasbourg for their stratospheric launch of @Bretzelburgard_ bretzels from Place Kleber @strasbourg this morning. pic.twitter.com/UKB2rSgccn — Prof. Chris Welch (@ProfChrisWelch) May 19, 2018

Ce n'est qu'un au revoir Bretz'il / © M. Coulon

Lancement réussi

Après Thomas Pesquet, Bretz'il et Bretz'elle, deux bretzels alsaciens vont pouvoir contempler la courbe terrienne. Propulsés dans les airs grâce à unles bretzels ont pour mission d'atteindre la stratosphère. Une première mondiale imaginée et développée par les futurs ingénieurs de l'ECAM ( École catholique d'arts et métiers) Strasbourg-Europe en partenariat avec l'entreprise alsacienne Burgard. Cette dernière a fourni les deux cobayes.Si l'événement peut prêter à sourire, le projet d'étude lui est très sérieux. Les futurs ingénieurs ont développé un système pour faire décoller puis monter pendant plusieurs heures les bretzels en altitude à une vitesse de l'ordre de 6 mètres par seconde. Tout un système d'acquisition de données et d'images sera embarqué et devra résister aux conditions extrêmes de l'espace. Un dispositif de descente doit également permettre aux bretzels de redescendre sur terre à à 80 mètres/seconde.Après 5 petites heures passées en vol, les bretzels ont finalement terminé leur course, près d'Offenburg en Allemagne avant d'être récupérés sains et saufs. Une expérience stratosphérique unique au monde ! Alsacienne forcément !Un ciel dégagé, un vent favorable, toutes les conditions météo étaient réunies ce matin pour le lancement des bretzels dans la stratosphère.