Canicule : comment rafraîchir vos animaux et quelles erreurs ne pas faire

Alors que la France connait une canicule historiquement tardive, vos animaux de compagnies peuvent souffrir des fortes températures. Joy Wagner, vétérinaire à Strasbourg, livre plusieurs conseils aux propriétaires d'animaux et les met en garde contre les fausses bonnes idées. (article initialement publié en juin 2023)

Sensibles aux chocs thermiques et à la chaleur, les animaux méritent une attention toute particulière lorsque le thermomètre s'emballe. Voici quelques conseils pour que votre chien ou votre chat puisse passer cette période de canicule tardive sereinement.

Joy Wagner, vétérinaire à la clinique des Vosges de la Robertsau, à Strasbourg, livre des conseils qui peuvent servir à celles et ceux qui vont passer leur premier été avec un animal de compagnie. Des conseils qui valent également pour les propriétaires de chien ou de chat de longue date.

Contrairement aux humains, les chiens et les chats ne peuvent pas transpirer et ainsi se rafraîchir, excepté au niveau des glandes présentes sous leurs pattes. "Leur principal moyen de se rafraîchir, c'est en haletant. Mais par fortes températures, ça peut engendrer des difficultés respiratoires, d'autant plus si l'animal a une maladie respiratoire chronique", prévient Joy Wagner.

Le bitume, l'ennemi des coussinets

"Beaucoup de gens le savent déjà et ça relève du bon sens, mais il ne faut pas balader son chien en pleine après-midi. Soit tôt le matin, soit tard le soir. Mais pas entre les deux", continue la vétérinaire qui invite les propriétaires à faire attention où le canidé met les pattes. "Le sol goudronné est à éviter ! On ne s'en rend pas compte avec nos chaussures, mais ça peut occasionner des brûlures sous les coussinets." Privilégiez donc les sols terreux ou les pelouses.

"Les promenades ne doivent pas être trop longues. Il faut aussi éviter de faire courir les chiens par forte chaleur. Ils halètent encore plus et ça devient encore plus difficile pour eux de se refroidir", préconise Joy Wagner. Lors de ces promenades, n'hésitez pas à faire baigner votre chien, même s'il ne se trempe que les pattes, que ce soit dans des gravières, des rivières ou sur des places qui disposent d'une fontaine.

Que votre chien se baigne, oui. Mais pas n'importe où ! • © ALPHA PRESS / MAXPPP