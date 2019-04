Finale de la Coupe de la Ligue: le cortège des fans du Racing Club de Strasbourg établit un record, selon la police

[#LeSaviezVous] Samedi, la #FanWalk vers le @StadePM de #VilleneuveDAscq pour la finale de la #CoupeLigueBKT a regroupé 8000 supporters.

C'est à ce jour la plus importante marche vers un stade en France.#RCSAEAG pic.twitter.com/jSAf7rNHy7 — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 2 avril 2019

Samedi 30 mars, le RCSA ne s’est pas contenté de rapporter une coupe à Strasbourg. En amont de la finale l’opposant à la Guingamp , le club alsacien a également accrochéà son tableau de chasse ! Mais celui-là a été établi par ses supporters avec une "fanwalk" géante.C'est laqui a indiqué dans un tweet "qu'il s'agit de la plus importante marche vers un stade de foot" en France.A quelques heures de la rencontre décisive, ils étaient, sur cinq kilomètres entre le centre-ville et le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Un cortège géant, bouillant, qui ne pensait sans doute pas marquer l’histoire. Et pourtant… Cette "fan walk" ou "marche des fans" est devenue la plus importante jamais menée vers un stade en France.Pas peu fier, le RCSA rappelle au passage sur son site, que tous les observateurs ont salué le caractèrede cet évènement et souligné le comportement exemplaire des supporters strasbourgeois.