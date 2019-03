VIDEO - Suivez la cérémonie en l'honneur des joueurs du Racing Club de Strasbourg place Kléber

Ils l'ont fait au bout du suspense, plus de deux heures d'un match pas des plus glorieux et une séance de tirs au but pour venir à bout de Guingamp au stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. C'était samedi soir devant 50.000 spectateurs dont 25.000 supporters strasbourgeois. C'est la troisième Coupe de la Ligue remportée par le RCSA après 1997 et 2005. Vivez avec France 3 Alsace le retour des joueurs sur leur terre.Une victoire qui permet aux hommes de Thierry Laurey de se qualifier pour les barrages de l'Europa League, "la cerise sur le gâteau", pour Marc Keller, le président du club strasbourgeois. Ca valait bienorganisée par la ville place Kléber.