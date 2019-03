VIDEOS - Victoire du Racing Club de Strasbourg en Coupe de la Ligue: “on a joué à domicile!”

Dimitri Liénard qui savoure sa panenka / © David Marcelin. France 3 Alsace (g.) et AFP (d.)

"Je suis fier et heureux pour mon équipe de ramener la coupe à la maison": la joie toute simple du capitaine de cette équipe strasbourgeoise, Stefan Mitrovic après. 4-1 donc mais que ce fut compliqué! Il aura fallu trois heures d'attente aux 25.000 supporters pour savourer cette deuxième coupe, quatorze ans après la première.Des tirs au but qui n'ont d'ailleurs laissé aucune chance aux Bretons. Dimitri Liénard, rentré dans les dernières minutes, se permettant même une. "J'avais envie de faire un exploit, c'est un truc de fou d'où revient Strasbourg, on ramène le trophée à la Meinau, demain [dimanche], je veux que ce soit le feu dans la ville!" Dimitri Liénard de savourer ce moment dans les vestiaires avec son pote Jérémy Grimm, les deux joueurs qui ont tout vécu avec le Racing.Les hommes de Thierry Laurey qui ont bien sûr très largement honoré les supporters strasbourgeois venus en force. "On a joué à domicile ce soir madame, témoigne avec des rires dans la voix Nuno Da Costa à notre journaliste Karine Gélébart, cette coupe elle est à moi, ça se voit que je suis heureux!". Bingourou Kamara, un brin perfectionniste et homme du macth, d'ajouter " j'aurais préféré gagner en 90 minutes, mais une victoire c'est une victoire", et Ludovic Ajorque d'enfoncer le clou, "on a tout fait pour gagner et même si c'était pas un grand match, à la fin on retiendra que le vainqueur c'est Strasbourg."Et la folle ambiance continue ensuite dans les vestiaires, les Strasbourgeois n'en finissent plus de savourer. Marc Keller, le président du club est "très heureux, souvenez vous du parcours qu'on a eu, je suis très content qu'on soit[gagner la Coupe permet au club vainqueur d'accéder aux barrages de la coupe d'Europe, ndlr], cette année l'objectif c'était le maintien mais la cerise sur le gâteau c'est ce titre", termine-t-il tout sourire. Le maire de Strasbourg Roland Ries, présent lui aussi dans les vestiaires, se dit très "fier avec tout le chemin qu'il a fallu parcourir. J'ai toujours admiré le public de Lens, on a aujourd'hui un public identique, toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments."La ville de Strasbourg, ravi bien sûr, et qui convie supporters et habitants à. Et pour ne vraiment rien rater, rendez-vous sur notre antenne à 17h10 pour une émission spéciale.