Décès de Joëlle Kopf, la parolière de “Femme libérée” : tout ce que vous ignorez sur ce tube de Cookie Dingler

"Cette chanson a radicalement changé ma vie"



Des tonnes de je t'aime



Sa première ride lui fait du souci



Un petit joint de temps en temps

Covers

"Elle est abonnée à Marie-Clairedans l'Nouvel Ob's elle ne lit que BretecherLe Monde y'a longtemps qu'elle fait plus semblantElle achète Match en cachette c'est bien plus marrantNe la laisse pas tomberElle est si fragileEtre une femme libérée tu sais c'est pas si facile"On a tous chanté et foulé la piste de danse sur "" (1984). C'est LA chanson incontournable de vos soirées années 80. La parolière de ce tube, Joëlle Kopf est décédée ce samedi 22 juin au matin à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie. Retour sur la genèse de ce tubeChristian Dingler alias Cookie Dingler a pour camarade de classe Laroche Valmont qui deviendra célèbre pour son tube "T'as le look coco". Pendant des années, Christian Dingler, fan de rock, arpente les bars de la région strasbourgeoise. Il devient une sommité locale. Il fonde à 33 ans Cookie Dingler. Cookie est son surnom.Alors que le groupe a du mal à décoller, Christian demande à sa voisine,d'écrire un texte sur une de ses compositions. Elle retrouve un vieux texte qu'elle avait écrit en moins d'une heure il y a quelques années. Ce texte, c'est Femme Libérée. Les paroles de la chanson lui furent inspirées par une discussion avec ses copines d'alors. L'idée d'une chanson sur la condition des femmes dans les années 80 fait mouche. Influencées par les avancées de la décennie précédente (la pilule en 1967, le droit à l'avortement en 1975), les femmes cherchent à être indépendantes, tout en conservant leur sensibilité."Cette chanson a radicalement changé ma vie, expliquait Joëlle Kopf dans l'émission Dub diffusée sur France 3. Quand j'ai écrit ce texte, j'étais une caricature de femme libérée. Ce texte est un autoportrait et s'il a plu, c'est qu'il était sincère." Ce qui est certain, c'est que ses paroles ont séduit des générations d'hommes et de femmes, et en tout premier, ceux des années 80. La recette était parfaite : ses paroles sonnaient juste et faisaient écho, pile-poil, à laet leur envie de faire craquer le carcant. Faire des enfants ou pas, avoir son compte en banque personnel, être indépendante, sans arrêter d'aimer et d'être aimée par les hommes, fussent-ils macho.Trois minutes quarante-deux, imprégnés de l'époque et de la situation des femmes qui voulaient respirer librement. Des paroles et une musique de l'Alsacien Cookie Dingler qui ont propulsé l'interprète au sommet des hit-parades pendant plusieurs mois."Au fond de son lit un macho s'endortQui ne l'aimera pas plus loin que l'auroreMais elle s'en fout elle s'éclate quand mêmeEt lui ronronne des tonnes de "Je t'aime"Ne la laisse pas tomberElle est si fragileEtre une femme libérée tu sais c'est pas si facile""Le reflet du miroir pèse sur sa vieElle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sortMême dans "Elle" ils disent qu'il faut faire un effortNe la laisse pas tomberElle est si fragileEtre une femme libérée tu sais c'est pas si facileNe la laisse pas tomberElle est si fragileEtre une femme libérée tu sais c'est pas si facile"Elle fume beaucoup elle a des avis sur toutElle aime raconter qu'elle sait changer une roueElle avoue son âge celui de ses enfantsEt goûte même un p'tit joint de temps en tempsNe la laisse pas tomberElle est si fragileEtre une femme libérée tu sais c'est pas si facile"Chantée par un homme en 1984, la chanson obtient un écho important. Elle restera. Ce titre, made in Alsace, fut même enregistré en anglais et en allemand.A noter que la voisine, Joëlle Kopf, a depuis écrit pouretFemme libérée n'a pas pris une ride. Nombreux sont les artistes qui reprennent encore la chanson. Jusqu'à M Pokora, pour la fête de la Musique 2019, à Nice.Et si vous aussi, vous souhaitez apprendre à jouer à la guitare le tube de Cookie Dingler,L'histoire de ce tube par Marc Toesca dans notre série French Touche.