Geispolsheim : Dieudonné donne un spectacle sauvage et appelle à "contaminer les fonctionnaires de police"

Une enquête ouverte en Meurthe-et-Moselle

Le lieu exact du spectacle avait été communiqué au dernier moment par sms aux participants. Samedi 10 octobre 2020, près de 300 personnes se sont rassemblées dans le hangar d’une société de transport de la rue Frédéric Chopin à Geispolsheim-Gare (Bas-Rhin) pour assister au spectacle intitulé "Finissons-en !" de Dieudonné. "J’ai vu des centaines de voitures se garer à côté de chez moi. Les gens sortaient des chaises et des sièges pour emmener dans la salle", précise un riverain.Comme le révèlent nos confrères des DNA , une quinzaine de gendarmes se sont rendus sur place vers 20 heures peu après le début du show. Dans le théâtre improvisé, ils ont découvert les spectateurs serrées comme des sardines, la plupart ne portant pas de masque. Des gendarmes accueillis fraîchement tant par le public que par le polémiste qui s’est fendu d’une tirade douteuse, appelant les porteurs de la Covid-19 à les contaminer."Ceux qui sont atteints du virus sont priés de sortir et de vous rendre au commissariat afin de contaminer les fonctionnaires de police", peut-on entendre dans une vidéo postée sur son compte officiel.Le rassemblement non déclaré n’a pas été interrompu par les forces de l’ordre qui ont malgré tout procédé à des contrôles d’identité à la sortie du spectacle. La préfète du Bas-Rhin, Josianne Chevalier ainsi que le maire de Geispolsheim, Jean-Michel Schaeffer ont prévu de réagir ce lundi 12 octobre, à l’occasion d’un point presse organisé dans l’après-midi.La veille, vendredi, le polémiste avait donné un spectacle sans autorisation dans une ancienne scierie du village de Favières, en Meurthe-et-Moselle, suite auquel une enquête de gendarmerie a été diligentée.Là encore, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées. Il y avait "environ 300 à 400 personnes", dont à peine "la moitié était masquée" a précisé Valérie Hoffmann, la maire, jointe par l’AFP. "Les gendarmes sont venus en nombre et ils ont fait des contrôles", a-t-elle ajouté."Une enquête de gendarmerie va être ouverte", a par ailleurs indiqué la préfecture de Meurthe-et-Moselle. "Le rassemblement était hors cadre. Le lieu d'accueil n'est pas une salle de spectacle et ne permet pas d'assurer le protocole sanitaire. Nous allons étudier quelles sont les voies légales pour verbaliser", a précisé Marie Cornet, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle au quotidien régional Le Républicain Lorrain.