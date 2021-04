Manifestation des agriculteurs du Grand Est : 1.500 tracteurs à Strasbourg pour faire pression sur l'Europe

1.500 tracteurs venus du sud et du nord de l'Alsace mais aussi de la Lorraine et de la Champagne-Ardennes sont arrivés à Strasbourg en fin de matinée ce 30 avril • © Darek Szuster / MaxPPP

1.500 tracteurs environ sur les autoroutes de l'Est ce vendredi 30 avril, une manifestation annoncée et qui a provoqué, comme attendu des ralentissements. Les tracteurs viennent de tout le Grand Est et sont arrivés à Strasbourg en fin de matinée. Leur objectif est le Parlement européen pour faire pression sur les discussions qui ont lieu en ce moment même entre le Parlement, la Commission européenne et le conseil de l’Europe concernant la politique agricole commune (PAC).

Dans les rues de la capitale européenne, les revendications paysannes ne passent pas inaperçues. A l'origine du mouvement, un appel de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA). Les syndicats agricoles revendiquent une PAC qui "protège les paysans et la souveraineté alimentaire". Ils redoutent notamment les éco-régimes, qui soumettent les aides à des critères environnementaux et les rotations imposées des cultures qui, selon eux, amènera une baisse des fourrages à proximité des fermes.

Une pression mise par les agriculteurs et dénoncée par les eurodéputés écologistes Claude Gruffat, Marie Toussaint et Benoit Biteau, qui ont réagi ce matin : "c'est leurs représentants européens qui ont très largement contribué à écrire cette très mauvaise copie de la PAC, qui en plus de continuer de perpétuer le même modèle qui dévaste le climat, la biodiversité, notre santé et les paysans eux-mêmes, nuiera beaucoup plus aux agriculteurs bio. On marche sur la tête !"

La manifestation doit durer toute la journée puis les tracteurs doivent repartir en fin de journée, ce qui devrait occasionner de nouvelles perturbations sur les routes du Grand Est. La préfecture recommande donc aux automobilistes de limiter leurs déplacements.