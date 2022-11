INSOLITE. Un ours passe une IRM dans une clinique vétérinaire

Un ours du Parc animalier Sainte-Croix en Moselle a passé une IRM et un scanner, le 4 novembre 2022, dans une clinique vétérinaire de la Meinau à Strasbourg. L’animal de 108 kg souffrait d’incontinence urinaire.

C’est un bien drôle de patient qu’a vu débarquer la clinique vétérinaire AniCura Zebrasoma située dans le quartier de la Meinau à Strasbourg. Un jeune ours noir de 108kg, venant du Parc animalier de Sainte-Croix situé en Moselle, y a effectué un scanner et une IRM haut champ (Imagerie par résonance magnétique) ce 4 novembre. Une première en France, selon le centre de soins alsacien. L’animal a ensuite pu rentrer, le jour même, dans son zoo.

Nommé Idaho, l’ours a été pris en charge par la clinique pour des problèmes d’incontinence urinaire. L’équipe soignante qui cherchait à en déterminer la cause. L'animal a donc été anesthésié, avant d'être transporté sur un brancard avant d’être mis dans la machine à IRM. "Nous l’avons anesthésié lorsqu’il est arrivé devant la clinique, une sonde a été mise directement pour le ventiler et nous contrôlions attentivement son bien-être", explique François Sager, vétérinaire et directeur du centre de soins pour animaux.

Pour détecter les anomalies de santé chez cet animal, il fallait impérativement que la clinique procède également à un scanner. "L’IRM nous permet d’analyser seulement les racines nerveuses et la moelle épinière. Le scanner, lui, cible les organes ainsi que les os", précise le directeur.

L'ours a été pris en charge par la clinique à cause de problèmes d'incontinence urinaires, selon l'équipe soignante. • © François Sager

La priorité du bien-être animal

Il était nécessaire qu’Idaho se rende dans la capitale alsacienne, car il s’agit d’une des seules cliniques vétérinaires du Grand Est possédant un IRM haut champ. Acquis par l'établissement en avril 2022, cette machine permet notamment à l’ours, qui est un animal bien plus imposant que les autres, d’y être introduit. "Nous avons de très bonnes relations avec le Parc zoologique, ils nous font confiance et nous avons un équipement à la pointe", indique le professionnel de santé.

L’intervention, qui a duré moins de deux heures, a nécessité une logistique importante. Les équipes du centre Anicura Zebrasoma et du Parc Animalier de Sainte-Croix affirment que les examens ont "été réalisés en toute sécurité", tout en respectant attentivement le bien-être de l’animal. Ils affirment avoir fait "en sorte qu’Idaho soit anesthésié le moins longtemps possible".

L’objectif, à ce jour, est que nous puissions l’aider à mieux maintenir ses urines et à le soigner François Sager, vétérinaire et directeur de la clinique AniCura Zebrasoma

Après examen, l’équipe médicale a mis en lumière une malformation congénitale de plusieurs vertèbres et une anomalie de la position de la vessie. Les spécialistes sont toujours en cours de réflexion pour savoir quel traitement spécifique sera administré à l’ours pour le soigner. "L’objectif, à ce jour, est que nous puissions l’aider à mieux maintenir ses urines et à le soigner", confirme François Sager.

Dans le cadre d'une politique de bien-être animal, les équipes ont tout fait "pour que l'anesthésie dure le moins longtemps possible" • © François Sager

Les équipes de la clinique affirment être fières d’avoir pu soigner un animal de la sorte. "C’est singulier et particulier d’avoir un ours en face de soi. Nous avons eu de la chance de pouvoir l’aider", sourit le vétérinaire.

Ce n’est pas la première fois que le vétérinaire voit passer des animaux quelque peu « "exotiques" dans son cabinet. En partenariat avec plusieurs parcs zoologiques, il a déjà opéré des lynx, des aigles, mais aussi un loup qui souffrait de trouble de l’attitude et de l’équilibre.