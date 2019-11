Strasbourg : un nouveau tremblement de terre, les travaux de géothermie interrompus

La terre a tremblé à 5 km de Strasbourg. L'épicentre de ce nouveau séisme, intervenu dans la nuit de mercredi à jeudi à 23h42, est proche de celui du séisme de mardi, dans un périmétre situé entre Schiltigheim et Hoehneim dans le Bas-Rhin, selon les données publiées par le site internet du RéNaSS , le réseau national de surveillance sismique, qui qualifie ce phénomène d'événement induit, comme le précédent.Les travaux de géothermie de la société Fonroche sont interrompus depuis le 8 novembre suite à de petites secousses ayant eu lieu les jours précédents (secousses supérieures à 2). Il s'agit là d'une procédure classique explique la préfecture, prévue par un arrêté préfectoral.Mardi, un chercheur du RéNaSS avait estimé tout à fait possible que le séisme ait été provoqué par des activités de géothermie conduites au nord de Strasbourg, à Reichstett, par l'entreprise Fonroche . Fonroche a, pour sa part, contesté tout lien avec son activité de forage. La secousse de mardi survenait elle-même au lendemain de celle, beaucoup plus puissante, qui a frappé l'Ardèche lundi, faisant quatre blessés.