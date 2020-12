Strasbourg : le contrôle policier tourne mal, un policier percuté par un véhicule volé

Les faits se sont produits dans la nuit du 21 décembre 2020 à Strasbourg. Pour échapper à un contrôle, deux jeunes circulant à bord d’un véhicule volé ont pris la fuite renversant et blessant un policier. Finalement arrêtés, ils sont actuellement en garde à vue.

Le drame a été évité de justesse le 21 décembre 2020 à Strasbourg. Il était 23 heures 30, rue de l’Anneau, lorsqu’un équipage de l’unité canine légère s’apprêtait à procéder au contrôle d’identité d’un individu en infraction au couvre-feu. C’est à ce moment, que ce dernier s’est engouffré dans un véhicule "dont le conducteur a vivement accéléré, faisant crisser les pneus en poursuivant volontairement sa progression en direction d’un policier en protection", relate la police nationale dans un communiqué.

Touché de plein fouet, l’agent a été projeté par-dessus le capot avant de chuter lourdement au sol. Conduit au CHU de Hautepierre, il souffre de douleurs à un genou, au dos à la tête et à la main. Il est également "choqué", précise encore le communiqué. Après le choc, le véhicule, une Volkswagen Golf, a poursuivi sa route et pris la fuite en direction du cimetière juif, route de Mittelhausbergen.

C’est là qu’il a été retrouvé quelques minutes plus tard, vide d’occupants. Ces derniers ont finalement été repérés quelques mètres plus loin par un équipage de la police municipale de Strasbourg. L’un d’eux parvenait à prendre la fuite avant d’être rattrapé et interpellé, tout comme son acolyte.

Âgés de 18 ans, les deux individus ont été présentés devant un officier de police judiciaire du groupe d’appui Jjudiciaire de la sûreté départementale et placés en garde à vue. Ils sont actuellement entendus sous le régime de la garde à vue. L’enquête devra notamment déterminer les circonstances du vol du véhicule.