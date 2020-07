Strasbourg : l'équipe de Catherine Trautmann (PS) intègre la majorité verte de Jeanne Barseghian

Jeanne Barseghian a donné une conférence de presse avec ses allié(e)s politiques, la matinée précédant son conseil municipal d'installation. • © Vincent Roy, France Télévisions

Voilà une annonce qui n'était pas attendue. Ce samedi 4 juillet 2020, sur le parvis du centre administratif et dans une conférence de presse commune, Catherine Trautmann et Jeanne Barseghian , qui a conduit la liste victorieuse lors des municipales le 28 juin dernier, ont indiqué que les socialistes intègreraient la nouvelle majorité municipale. Ainsi deux élus appartenant à la liste PS devraient rejoindre l'exécutif et la majorité sera ainsi composée de deux groupes."Nous avons, et ça a toujours été au coeur de l'esprit de ma liste, de mon projet, toujours eu cette volonté de clarté du projet, des valeurs. De rassembler et d'ouvrir une dynamique autour des urgences que doit relever notre ville, a expliqué Jeanne Barseghian. Dans cet état d'esprit, et au lendemain d'une élection particulière dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, nous devons être humbles et donc ouvrir, coopérer et engager l'action ensemble. Nous avons donc envie avec Catherine Trautmann de travailler ensemble dans une gouvernance collégiale et dans un esprit constructif."Catherine Trautmann a profité pour rappeler l'importance des inégalités à Strasbourg, asseoir sa fibre sociale et expliquer ainsi son engagement auprès de Jeanne Barseghian. "Nous voulons marquer notre volonté de renouvellement des compétences et des responsabilités. Nous serons au côté de nos deux colistiers dans la réussite de cette action", précise l'élue socialiste.Ce samedi 4 juillet, en fin d'après-midi, le conseil municipal qui mettra en place les élus et leur rôle aura lieu. Une vingtaine d’adjoints serait prévue, par thématiques mais pas par quartiers. Dans l’exécutif, un adjoint et un conseiller municipal délégué seront du Parti socialiste. Il y a aura donc une bi-majorité municipale, les 47 écologistes et les sept socialistes.Jeanne Barseghian a par ailleurs annoncé la tenue d'un conseil municipal exceptionnel le 10 juillet pour préparer les premières mesures estivales et élire les grands électeurs qui vont voter aux sénatoriales de septembre. Un conseil eurométropolitain aura lieu également le 15 juillet. Enfin deux autres conseils, un municipal et un eurométropoltain, auront lieu pour débloquer les budgets supplémentaires nécessaires à l’action estivale de la majorité municipale.L'élue écologiste a enfin donné les quatre axes de sa politique : la transition écologique, la justice sociale et éducative, la participation citoyenne, et la stratégie européenne. Des axes pour lesquels elle promet des moyens financiers "massifs". Toutes les futures décisions seront conditionnées à "l’urgence climatique". Un budget de 350 millions serait prévu pour le programme, notamment la rénovation thermique (pour baisser le chauffage, donc l’énergie dépensée, et donc les émissions de CO2).