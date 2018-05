Strasbourg : Il en a tellement “marre d'être plumé” qu'il monte déguisé en coq sur un radar

28 juin 2016 l'amende a été payée avec 5000 pièces rouges

Le mesta fusion, c'est le nom du tout nouveau radar installé quai Pasteur à Strasbourg. Un radar dernière génération et surpuissant flashant, naturellement, les excès de vitesse mais aussi le feu rouge grillé, le téléphone au volant et toutes les autres mauvaises pratiques.Un radar dont Yannick Krommanecker, strasbourgeois de 31 ans ne veut pas entendre parler.Pour lui, la façon idéale de faire parler de lui. "Tout le monde râle sur les réseaux sociaux, moi je passe à l'acte" nous dit celui qui n'en est pas à sa première action du genre.. Un buzz qui aura fait plus de 10 millions de vue sur les réseaux sociaux.