Strasbourg : le rayon vert de la cathédrale a disparu

Le célèbre rayon vert qui attirait les touristes dans la cathédrale de Strasbourg au moment des équinoxes n'est plus visible. Le verre du vitrail par lequel il passait a été remplacé.

C'en est fini du célèbre rayon vert. Ce phénomène optique singulier, qui attirait les touristes dans la cathédrale de Strasbourg à chaque équinoxe, n'est plus qu'un souvenir. En cause, le changement de verre effectué à l'occasion de travaux de restauration de certains vitraux, réalisés par la Direction régionale des affaires culturelles.

Le passage de la lumière a ainsi été modifié. Plus de vert donc, mais du jaune et du bleu. Dans la matinée de ce lundi 21 mars, les touristes, qui n'étaient pas au courant de la nouvelle, ne cachaient pas leur amertume, voire leur colère. "Le rayon vert, il est connu de partout. Aujourd'hui, on a plus le droit de le voir. Je trouve cela désolant", constate l'un d'entre eux.

"Je l'avais raté deux fois, explique un autre, je ne suis pas très content de ne pas pouvoir rentrer", s'indigne un autre. "On est extrêmement déçu", renchérit une femme venue spécialement de Bellefosse pour découvrir cette curiosité.

Découvert en 1972

Le rayon apparaissait deux fois par an, en mars et en septembre, sur le dais de pierre qui surplombe le Christ de la chaire de l'édifice, comme le montre la video ci-dessous.

Ce phénomène visible jusqu'à présent a été découvert en 1972 par un géomètre, Maurice Rosart. Il ne durait que quelques minutes mais captait tous les regards. Le soleil traversait le pied (vert) du vitrail du triforium méridional représentant Juda et se transformait en rayon vert avant de traverser la nef et de frapper la tête du Christ sur la chaire.