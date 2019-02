VIDEO - Strasbourg : pourquoi le Parlement européen vote ce jeudi sur les conditions de transport des animaux d'élevage

"Que les contrevenants soient effectivement punis"

Peut-être avez-vous aperçu cet étrange camion circuler dans les rues de Strasbourg ce jeudi 14 février 2019. Ses écrans diffusent des images volontairement choquantes des conditions dans lesquelles sontsur le sol européen. La date n'a pas été choisie au hasard: on vote ce jeudi un rapport d'initiative au Parlement européen au sujet du transport de ces animaux Anja Hazekamp (eurodéputée PvdD, Parti pour les animaux), jointe par téléphone, nous explique qu'elle a apporté son soutien au rapport d'initiative sur la protection des animaux pendant leur transport. "On ne peut pas transporter ainsi des animaux sales, blessés... Nous nous trouvons sur un! Je suis allée voir comment cela se passait de mes propres yeux, cet été, en Croatie et en Slovénie. Il faisait extrêmement chaud. Nous avons suivis ces camions, et ils n'ont subi aucun contrôle vétérinaire.""Ce vote doit permettre de demander l'application de règles relatives au transport déjà existantes. Et que les contrevenants soient effectivement punis, jusqu'à lapar exemple. Aujourd'hui, les autorités des États européens sont à l'écoute des transporteurs, et non pas du bien-être animal. Nous espérons que ce rapport sera adopté en l'état. Mais nous avons aussi déposé des amendements plus stricts, notamment pour interdire le transport des bébés animaux."



L'eurodéputée Marie-Pierre Vieu (PCF) fait partie comme Anja Hazekamp du groupe parlementaire européen GUE/NGL (Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique) qui compte voter favorablement dans l'hémicycle. "Ce rapport d'initiative, c'est une prise de position du Parlement européen. Il s'agit d'encadrer les conditions de transport des animaux, pour qu'ils y ait moins de souffrances: elles peuvent être terribles. Notamment en limitant à huit heures, voire moins, le temps de trajet; et en multipliant les contrôles inopinés."



"Le lobby des transporteurs pèse au sein du Parlement européen"

Marie-Pierre Vieu ajoute: "J'ignore quel sera le rapport de force, mais le lobby des transporteurs est présent au sein du Parlement. Il pèse et veut empêcher cette délibération. Ces conditions dans le transport des animaux sont liées à l'argent: pour plus de profit, on rogne sur le bien-être animalier."



"Dans l'opinion, ce sujet devient incontournable. Le Parlement européen est impliqué dans les droits fondamentaux humains, et ça implique les relations qu'a l'humain avec ce qui l'entoure. Cela intègre la prise en compte de l'animal. Et de conclure, ensemble, on partage le même monde."



Sur l'un des écrans, on voit un bébé veau souffrir lors de son transport. / © Aymeric Robert, France 3 Alsace



Aller plus loin?

Mais ce n'est pas suffisant pour Jesper Gustafsson, référent de l'association 269 Life France : "pendant qu'ils sont transportés: on ne sanctionne pas assez les États qui ne respectent pas les règles. C'est pour ça qu'il y a ce vote, pour que les animaux soient transportés dans de meilleures conditions.""Mais on continue l'exploitation des animaux, on les tuera quand même. Ce vote, c'est pour se déculpabiliser et éviter de se remettre en cause: on tourne en rond en continuant ainsi, en ne remettant pas en cause un."