Coronavirus : visite surprise du Premier ministre Edouard Philippe à Strasbourg

Cette visite n'a été annoncée ni par la préfecture du Bas-Rhin, ni par Matignon, ce qui est rare pour ce type de déplacement. Une visite surprise, donc, et quasiment confidentielle, mais qui a été confirmée à France 3 Alsace ce matin par plusieurs sources concordantes.Le Premier ministre Edouard Philippe serait attendu ce matin vers 11 heures par la direction des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. En toute logique, il devrait aussi visiter un service de réanimation, mais aucune précision n'a filtré à ce sujet.Il devrait déjeûner à l'hôtel du préfet en petit comité, en compagnie d'une poignée d'élus dont Jean Rottner, président du conseil régional du Grand Est, Frédéric Biery, président du conseil départemental du Bas-Rhin, et Roland Ries, maire de Strasbourg.A l'ordre du jour, très probablement, le calendrier de déconfinement de l'Alsace et du Grand Est, particulièrement touché par l'épidémie de covid19.