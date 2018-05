Lenny Kravitz s'associe à Dom Perignon

Announcing my collaboration with Dom Pérignon as Creative Director, Photographer and Designer. #DomPérignonXLennyKravitz #DomPérignon #lennykravitz

Enjoy Responsibly pic.twitter.com/L6ANYbC9HK — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 7 mai 2018



Les collaborations de Dom Perignon

2000

2006

2012

2013

2016

2017

Septembre 2018 :

Sur le compte Instagram de la maison de champagne, Lenny Kravitz occupe tout l'espace. Le chanteur inspire Dom Perignon jusqu'au point de "l'embaucher". L'Américain a annoncé sur son compte Twitter le 7 mai qu'il était heureux de la responsabilité confiée à savoir devenir directeur de la création, photographe et designer pour la marque. On n'en saura pas plus. La maison reste très discrète sur cette collaboration qui devrait commencer en septembre.Lenny, on t'attend en Champagne.Relancer la notoriété de la marque, donner un petit coup de jeune à son image, faire appel à de grands noms de l'art fait partie intégrante de la communication des maisons de champagne. Dom Perignon l'a bien compris.: le designer français Martin Szekely et son seau rafraîchisseur: Le designer australien Marc Newson et son seau à glace: le cinéaste David Lynch: L'artiste contemporain américain Jeff Koons et "sa balloon venus": L'artiste allemand Michael Riedel : L’artiste japonais T okujin Yoshioka et son coffret en édition limitéeLenny Kravitz