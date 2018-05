Grêle : un millier d'hectares détruits dans le vignoble champenois

Des destructions du vignoble par la grêle, ce n'est pas rare: ce qui est inhabituel, ce sont la précocité et la violence des orages connus jusqu'ici

La Champagne peut compter sur sa réserve

"A ce jouront été touchés par la grêle dontsoit 3% du vignoble total", a déclaré dans un communiqué le Comité Champagne, l'organe de l'interprofession champenoise.L'appellation a connuLes secteurs les plus touchés se situent autour de, dans laet surtout dans laqui comptabilisait 700 hectares sur lesquels les bourgeons ont été anéantis. La vigne, actuellement en fleur, est sensible à ces phénomènes météorologiques.Ces épisodes exceptionnels n'auront toutefois pas de réel impact sur les futurs volumes de bouteilles commercialisées car la Champagne peut utiliser sa réserve, un système de stockage du vin unique dans le vignoble français qui permet de maintenir le niveau de production du champagne malgré les aléas climatiques.La réserve "jouera à nouveau son rôle pour pallier les pertes de récolte même si quelques situations individuelles pourraient être difficiles, notamment dans le vignoble de la Côte des Bar, déjà fortement impacté par les gelées en 2016 et 2017", a précisé le Comité Champagne.Les vignerons devront encore faire face à un nouvel épisode orageux ce mercredi 30 mai à partir de 16 heures. La région Grand Est a été placée en vigilance orange pour orages violents jusqu'à jeudi, 6 heures.