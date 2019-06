Quintuple infanticide de Galfingue : “Il n'y a pas de lien de cause à effet entre déni de grossesse et tuer son bébé”

Juges et avocats commencent à prendre place dans la salle d'audience de la cour d'assises de Colmar. / © Vincent Ballester, France 3 Alsace

Déni de grossesse ou refus d'enfant ?

Une partie des pièces à conviction prouvant la mort des cinq nourrissons, par exemple des morceaux de serviettes dans lesquelles ceux-ci ont été étouffés. / © Vincent Ballester, France 3 Alsace

Impunité pendant quatorze années

C'est l'une des questions principales de ce procès : l'affaire l'affaire des bébés de Galfingue est-elle révélatrice d'un déni de grossesse ? Ce deuxième jour de procès, ce mercredi 19 juin 2019, a débuté dans une ambiance solennelle presque figée, Sylvie Horning ne manifestant aucune émotion. Le psychiatre qui a examiné l'accusée est intervenu pour, soutenue par le professeur Israël Nisand auditionné la veille, selon laquelle il s'agissait d'un déni de grossesse.Le public comprend uned'entre 20 et 40 ans. Pour éviter la torpeur due aux fortes chaleurs, les stores ont été baissés, deux ventilateurs allumés, et la présence des bouteilles d'eau autorisée.Le psychiatre Henri Brunner n'est absolument pas d'accord avec Israël Nisand. Après avoir précisé que Sylvie Horning ne souffre "d'aucun antécédent ou anomalie psychologique", il rappelle qu'elle a gardé ses deux premiers bébés car elle les désirait, tué les autres, et que la survie de sa deuxième fille n'est due qu'au fait qu'elle ait changé d'avis au dernier moment. "Il n'y aet le fait d'estourbir son bébé !" Vêtue d'une robe florale, l'accusée assise dans son box vitré continue de regarder devant elle, sans rien laisser paraître.Sylvie Horning avait conscience d'être enceinte des cinq nourrissons tués, et ses propos tenus en garde à vue en attestent : "J'en voulais pas, je les ai sentis bouger mais c'était pas mes bébés,." Il ne s'agirait pas d'un déni de grossesse, mais d'un refus d'enfant. L'une des avocates de la partie civile s'interroge sur un "mystère" relevé par Henri Brunner : pourquoi l'accusée semblait vouloir tomber enceinte (elle ne prenait quasiment aucune contraception) sans désirer les enfants en résultant. À cette question, le spécialiste avoue "n'avoir aucune explication".Henri Brunner aura aussi tenu à rappeler que ": les accusées sont des êtres humains pas si différents que ça de nous". A également témoigné le médecin légiste qui a examiné le cadavre putréfié du cinquième nourrisson retrouvé dans une glacière, avec force détails macabres. Les gendarmes qui ont auditionné l'accusée et son mari (qui n'était au courant de rien) ont aussi été entendus. Le procès se clôturera le jeudi 19 juin.En 2003,sont retrouvés dans des sacs-poubelle abandonnés dans la forêt de Galfingue (Haut-Rhin). Il faut attendre 2017 pour attribuer l'ADN présent sur les sacs à Sylvie Horning, leur mère. Quand les gendarmes viennent l'arrêter, elle leur avoue tout spontanément.Un cinquième cadavre de nourrisson est retrouvé dissimulé dans une glacière lors de la perquisition du domicile. Elle avait accouché de ces bébés en secret et les avait. L'accusée ne parvient pas expliquer son geste. Ignorant les faits, le mari avait qualifié son épouse de "monstre" en apprenant la vérité, avant de se raviser et la soutenir. Malade, il est mort en 2018.