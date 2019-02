Colmar : condamné à 5 ans, le prêtre coupable d'agressions sexuelles et de détournement échappe à la prison

L'audience s'est déroulée à huis clos. / © Thierry Sitter / France 3 Alsace

L'ancien curé de Wintzenheim (Haut-Rhin), Hubert Spitz, 60 ans, n'ira pas en prison. Condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis et mise à l'épreuve durant 2 ans, il repart libre du tribunal de grande instance de Colmar. Il devra porter un bracelet électronique pendant 24 mois et sera suivi par un juge d'applications des peines. Il était jugé ce vendredi 1er février poursur quatre jeunes paroissiennes mineures au moment des faits et pour détournement de fonds destinés à la paroisse.L'audience s'est déroulée à huis clos à la demande de plusieurs victimes. Hubert Spitz est également interdit de séjour en Alsace et n'a plus le droit d'exercer des activités en contact avec des mineurs. Il devra également indemniser les victimes et ne pas entrer en contact avec elles.Les faits se sont déroulés il y a plus de 10 ans,, date à laquelle le prêtre a été mis en examen. Le parquet avait requis quatre ans de prison ferme accompagné d'un suivi socio-judiciaire de deux ans, l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs, avec les victimes et une interdiction de séjour en Alsace.Depuis sa mise en examen, le prêtre avait interdiction de séjourner en Alsace et se trouvait dans un monastère au sud de la France. C'est le Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) qui a alerté sur la situation, ayant repéré que d'importantes sommes d'argent étaient versées sur le compte du prêtre. L'archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Grallet, a assuré qu'il n'avait pas connaissance des faits et s'était dit "choqué".