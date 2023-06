DIRECT. Procès en appel de Jean-Marc Reiser : "C'est une blessure qui s'ouvre de nouveau"

Ce mardi 20 juin 2023 s'ouvre à Colmar le procès en appel de Jean-Marc Reiser, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Sophie Le Tan en 2018. Les parents de l'étudiante sont présents pour le début de l'audience.

Jean-Marc Reiser comparaît devant la cour d'assises du Haut-Rhin, un an après avoir été condamné à la perpétuité pour l'assassinat de l'étudiante Sophie Le Tan en 2018. Son procès en appel s'ouvre ce mardi 20 juin 2023 et le verdit doit être prononcé neuf jours plus tard.

Si Jean-Marc Reiser a reconnu avoir tué l'étudiante dans son appartement de Schiltigheim (Bas-Rhin), il nie avoir prémédité son acte. Lors du procès en première instance, le natif d'Ingwiller a pourtant été reconnu coupable d'assassinat, soit un meurtre avec préméditation. Lors de ce procès en appel, les nouveaux avocats de l'homme de 62 ans tenteront de prouver que leur client n'avait pas l'intention de tuer Sophie.

10h00 : L'audience reprend. Les débats sont ouverts. Alors que les témoins sont cités par la présidente Christine Schlumberger, Jean-Marc Reiser chuchote dans l'oreille d'un de ses avocats. Pendant son procès en première instance, l'accusé s'entretenait souvent avec ses conseils pendant l'audience, leur faisant parfois passer des notes écrites.

9h30 : L'audience est suspendue.

9h25 : Les neuf jurés titulaires ont été tirés au sort. Le jury est composé de six hommes et de trois femmes. Trois autres femmes forment les jurés complémentaires. Pendant la composition du jury, Jean-Marc Reiser prend des notes.

9h10 : Vêtu d'un t-shirt gris, Jean-Marc Reiser semble attentif aux débats. Les mains dans le dos ou avec un doigt sur la bouche, il observe autour de lui et regarde de temps en temps la mezzanine où se trouvent les journalistes.

9h01 : Jean-Marc Reiser entre dans le box des accusés. L'homme a délaissé le maque chirurgical qu'il portait tout au long du procès en première instance. D'une voix basse, il se présente à la présidente. Dans le public, la mère de Sophie est en sanglots. Laurent Tran Van Mang la réconforte en la prenant dans les bras.

Porte-parole de la famille de Sophie Le Tan, Laurent Tran Van Mang est arrivé avec les parents de l'étudiante à Colmar. • © Flavien Gagnepain / France Télévisions

8h45 : La famille de Sophie Le Tan est arrivée à la cour d'assises du Haut-Rhin. Laurent Tran Van Mang, qui s'exprime depuis le début de l'affaire au nom de la famille, a prononcé quelques mots en haut des marches. "Avec ce deuxième procès, on repart de zéro. Ça va être très éprouvant et très dur pour la famille parce qu'on va revivre à nouveau ce drame épouvantable, les reconstitutions... Après cinq ans, c'est une blessure qui s'ouvre de nouveau."