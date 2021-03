EN IMAGES - Mulhouse : un bébé propithèque est né le 11 janvier 2021 au parc zoologique

Une nouvelle naissance "exceptionnelle" s'est produite chez les propithèques couronnés au parc zoologique et botanique de Mulhouse. Poppy, la maman et Manao, le père, ont donné naissance le 11 janvier 2021 à un petit lémurien.

La famille de propithèques couronnés, une espèce de lémurien originaire de Madagascar, s'est agrandie au parc zoologique et botanique de Mulhouse. Poppy, la maman née le 17 janvier 2013, et Manao, le père né le 4 janvier 2007, ont donné naissance le 11 janvier 2021 à un petit "en pleine forme", indique le zoo.

Le couple a déjà eu deux petits mâles : Jao, né le 11 février 2019, et Toki, né le 22 janvier 2020. "Le dernier né passe son temps accroché à sa maman à dormir, téter ou observer le reste de la famille. Son principal aliment demeure le lait maternel".

Le dernier né passe son temps accroché à sa maman à dormir, téter ou observer le reste de la famille. • © Marie Nussbaumer

Une espèce particulièrement menacée

"Comme pour ses frères, l’homme n’a pas eu à intervenir dans l’élevage du bébé, parfaitement pris en charge par sa maman : les soigneurs ne l’ont ainsi pas encore approché et son sexe reste inconnu", précise le parc. Dans son milieu naturel à Madagascar, le propithèque couronné est particulièrement menacé par le développement humain (culture sur brûlis) et le nombre de reproducteurs diminue chaque année ; aujourd’hui, seuls sept parcs zoologiques dans le monde sont capables d’assurer la reproduction de cette espèces ex situ ; c’est dire l’importance, pour la conservation de ce primate.

Le propithèque couronné est particulièrement menacé par le développement humain. • © Benoit Quintard

Une naissance porteuse de nombreux espoirs

"La naissance de ce petit propithèque couronné est une excellente nouvelle dans un contexte d’extinction massive de nombreux primates. Le Zoo de Mulhouse Alsace Agglomération contribue à la conservation d’une précieuse population de sauvegarde de ces espèces", témoigne Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace Agglomération.

"Nous savons que Poppy est une excellente maman et cette troisième naissance en est une fois encore l’illustration. Dans le cadre du programme européen d’élevage du propithèque couronné, nous savons que nous avons à Mulhouse un couple sur lequel nous pouvons nous appuyer pour sauvegarder un patrimoine génétique très menacé", complète Brice Lefaux, vétérinaire et directeur du Parc zoologique & botanique de Mulhouse Alsace Agglomération. Cette naissance est porteuse de nombreux espoirs. A Madagascar, le nombre d’individus matures ne cesse de décroître selon l’UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature.