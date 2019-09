Des Mulhousiens annulent leurs vacances pour chercher leur chat qui s'est échappé sur une aire d'autoroute

On a couru après, on a appelé mais il est passé sous les arbres et il a disparu

- Mélanie Schreiber, maîtresse de Tigrou -



Certains profitent des vacances pour abandonner lâchement leur animal de compagnie. La famille Schreiber n'est pas de ceux-là. Bien au contraire. Agé de 3 ans, Tigrou, leur chat type maine coon, les suit en vacances. Cette année, cap sur Beaufort en Savoie.En chemin, ils font une première pause sur l'aire d'autoroute du Jura à Arlay, histoire de se dégourdir les jambes et de faire boire Tigrou. Mélanie Schreiber avait pris soin de lui acheter un harnais avant de partir. Au moment d'ouvrir la caisse de transport, le chat, habitué au calme de leur appartement, se met à paniquer. Trop de bruit sans doute. Il se rebelle, se rebiffe, griffe et arrache son harnais. La famille Schreiber, impuissante, voit son chat courir vers la forêt attenante à l'aire d'autoroute.La famille n'hésite pas longtemps. Elles en Savoie, trouve un gîte à proximité d'Arlay et passe une semaine à appeler et à chercher Tigrou. "On a tout essayé. On lui a laissé une couverture à lui, des vêtements à nous pour qu'il reconnaisse une odeur familière. On lui a mis de la nourriture", raconte Mélanie Schreiber. Ne baissant pas les bras, la famille alerte à tout-va.Ils préviennent la SPA, les vétérinaires, plusieurs associations (Matou cœur, Pet Alert 39, Athénas). En plus, ils installent dans les bois deux cages-pièges, qu'ils vérifient toutes les heures jusqu’à 1 heure du matin. La presse locale donne de l'ampleur à leur quête. Mélanie racontes venus de tout le secteur.

"Les premiers jours, confie Mélanie, j'étais incapable de parler. Je pleurais sans arrêt". Au bout de huit jours de recherche, toujours aucune nouvelle du matou. La famille est contrainte de revenir sur Mulhouse pour la rentrée scolaire. Mais qu'à cela ne tienne : elle n'abandonne pas.



"On y retourne ce week-end"

Mélanie Schreiber se dit que c'est encore possible : "avec la faim, il va peut-être finir par sortir de l'endroit où il a dû se terrer". C'est décidé, ce samedi 7 septembre, à la première heure, ils reprendront la direction d'Arlay pour appeler Tigrou. Toute la nuit s'il le faut. Si vous l'apercevez, merci de contacter la famille au 06 72 71 31 78.