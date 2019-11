TEMOIGNAGE - Harcèlement scolaire à Mulhouse : “Maman, j'en ai marre de ma vie, je veux mourir”

Cela dure, apparemment, depuis la rentrée. Mais Mirna, la maman d'Eloah, n'a rien vu venir. Et puis un jour, le jeudi 21 novembre, elle reçoit un coup de téléphone d'une collègue lui disant qu'il fallait qu'elle rappelle urgemment le collège Bel Air où sa fille, Eloah, est scolarisée : "On m'a passée l'infirmière du collège qui me dit qu'il y a eu une altercation et que ma fille aurait pris des médicaments. L'infirmère a fait appel au SAMU".



Sa fille est transportée aux urgences pédiatriques de Mulhouse, où sa mère la retrouve rapidement. "Quand je la vois aux urgences, je lui demande pourquoi elle a pris ces médicaments. Elle m'explique qu'il y a trois garçons qui la frappaient, l'insultaient et qui se moquaient d'elle sans arrêt. Ils la frappaient au niveau du bras, là où elle a cette malformation et elle me dit : maman, j'en ai marre de ma vie, je veux mourir. C'est pour ça que j'ai pris ces médicaments".



Mirna dit avoir été reçue, ce jeudi 28 novembre, une semaine après l'hospitalisation de sa fille, par une référente du rectorat qui se serait elle-même, ensuite entretenue avec la Principale du Collège. "On m'a rappelée pour me dire quelle mesures avaient été prises. Les trois garçons ont été déscolarisés deux jours, lundi et mardi de la semaine prochaine. Ma fille sera suivie par une assistante sociale".



Mais Eloah n'imagine pas retourner à l'école, sa mère la sent paniquée rien qu'à cette idée : "Elle est traumatisée. Physiquement, elle va bien, mais moralement, c'est pire que l'angoisse, elle a peur, elle est paniquée".

Mirna pense que ce genre d'affaire devrait être plus médiatisée. Elle aimerait faire passer un message auprès de tous les parents : "Moi en tant que mère, j'éduque mes enfants, en les sensibilisant aux différences qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres. J'aimerais que les parents apprennent à leurs enfants à respecter la différence des autres".



Mirna aimerait aussi sensibiliser les parents aux alertes plus ou moins exprimées de leurs enfants en cas de harcèlement à l'école : "Ma fille est un enfant renfermé, elle m'a alertée mais je n'ai pas pris à temps la juste mesure de son calvaire. Elle me disait juste que des enfants l'embêtaient. Elle ne voulait pas que j'en informe le collège, j'ai respecté le choix de ma fille".



Mirna, la mère d'Eloah, a décidé de porter plainte contre les trois enfants supposés avoir harcelé sa fille.