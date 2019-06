Procès du quintuple infanticide de Galfingue : 20 ans de prison requis contre Sylvie Horning “pour son meurtre aggravé”

À 11h30, l'audience est suspendue. Elle doit reprendre à 11h30 avec l'audition de Sylvie Horning. / © Vincent Lemiesle, France 3 Alsace

Une peine requise trop lourde selon l'avocat de l'accusée, suspension de l'audience

Le troisième et dernier jour du procès de Sylvie Horning a commencé ce jeudi 20 juin 2019 aux assises de Colmar. Cette mère de trois enfants, qui avait vécu à Wittelsheim (Haut-Rhin) et Petit-Landau (Rhin), est accusée d'avoir. Quatre de ces bébés avaient été retrouvés en 2003 dans des sacs-poubelle, dans la forêt de Galfingue (Haut-Rhin).Mais il avait fallu attendre 2017 pour relier Sylvie Horning au quintuple infanticide dont elle est accusée. Un cinquième cadavre de nourrisson avait été retrouvé dans une glacière lors de la perquisition de son domicile. Au cours du procès, la notion dea pris toute son importance, défense et parties civiles ne s'accordant pas sur la réalité de ce déni de grossesse . Les plaidoiries et le réquisitoire, qui seront livrés ce jeudi, sont très attendus.

"Foutez lui la paix ! Parce qu'elle mérite le repos, et pas dans une maison d'arrêt ! Pardon pour la vulgarité..." La sanction est bien trop lourde pour l'avocat de l'accusée, Roland Moeglen. Il demande à la juge Marie-Catherine Marchioni, présidente de la cour d'assises, de modérer la sanction. Il préfererait qu'il y ait indulgence : un verdict d'apaisement afin que la mère et ses enfants puissent se reconstruire.



L'audience est suspendue. Elle doit reprendre à 13 heures, avec l'audition de Sylvie Horning.



L'avocat de la défense, Roland Moeglen, placé en face des avocates des parties civiles, parmi lesquelles Marylène Correia. / © Vincent Lemiesle, France 3 Alsace

Début de l'audience, vingt ans de réclusion criminelle requis

L'avocate générale, Mélody Barbuti, qui représente le ministère public, livreson réquisitoire. Elle requiert contre l'accusée vingt ans de réclusion criminelle : "Madame Horning était responsable de ses actes.Elle ajoute : "On ne peut nier que cette femme a souffert, mais on ne peut nier aussi une certaine froideur de sa part. Je ne l’ai pas vue pleurer lors de ces auditions." Le fait de ne pas requérir une peine de prison à perpétuité laisserait à Sylvie Horning la