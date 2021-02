Arnaque au faux président : l'entreprise CDER de Châlons-en-Champagne escroquée de 15 millions d'euros

Le chiffre a été dévoilée par la CDER ce jeudi 18 février. Et il est faramineux. La société CDER, basée à Châlons-en-Champagne a été escroquée de 14,7 millions d'euros. Il s'agit de la plus grosse attaque de ce genre en France. Lors de l'Assemblée Générale annuelle du CDER animée par le président Hervé Jacquinet et le directeur du cabinet comptable Eric Folliet, l'entreprise a annoncé le montant exact de l'escroquerie dont elle a été victime.

Un chiffre record en Europe et en France. La deuxième plus grosse attaque du genre était également une FOVI (escroquerie aux faux président ou faux ordre de virement) et avait été enregistrée par un autre cabinet comptable : KPMG en 2012 avec un montant estimé alors à 7 millions d'euros. La société CDER tient à préciser que la méthode est connue. "Les escrocs utilisent de faux mails, ils font des enquêtes sur une entreprise, trouvent qui a la responsabilité de faire des virements avec un scénario identique : ils disent à la personne qu’ils veulent manipuler que l’entreprise est sur le point d’acheter une autre entreprise et que c’est confidentiel. Ils ont dit que cela se faisait sous le contrôle de l’autorité des marchés financiers. Par le biais d’échange par mail, WhatsApp et téléphone, et de fausses factures. Cela n’a rien à voir avec avec une cyber attaque, précise encore CDER. La seule chose qui a été faite c’est la création de deux fausses adresses email". La personne qui a effectué les virements a été licenciée pour faute grave.

Cette société, le CDER, créée en 1956, a donc été victime d'escrocs qui ont pris le contrôle du matériel informatique et du téléphone du président de l’entreprise. Ces malfaiteurs bien organisés auraient profité des conditions inhabituelles liées à la Covid 19, télétravail et relations à distance. Deux plaintes pour "escroquerie et usurpation d’identité" ont été déposées le 6 janvier auprès de la procureure de la République de Châlons-en-Champagne, qui a ouvert une instruction.

Une attaque d'une "ampleur considérable"

"C'est une attaque au FOVI, je veux rassurer les adhérents pour leur dire que leurs données personnelles n'ont pas été piratées", voulait tout de même rassurer le président Hervé Jacquinet cet après-midi lors de l'AG en visio-conférence. Alors que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros en 2020, cette attaque est d'une ampleur considérable mais là aussi le président se veut rassurant. "Les réserves accumulées depuis 65 ans permettent de faire face à cette escroquerie".

"C'est un véritable lavage de cerveau dont a été victime la responsable comptable qui a effectué les virements", expliquait à France 3 Champagne-Ardenne, l'avocat de la société, Gérard Chemla, qui ajoutait que cette employée vient d'être mise à pied par l'entreprise. "C'est un mode opératoire connu, éprouvé. Ces escrocs internationaux sont très bien organisés. Ils font une enquête, et ils rentrent dans un environnement qu'ils ont étudié auparavant. Ils rentrent dans les failles informatiques depuis l'étranger où ils se trouvent."

En Europe, jamais une autre attaque de ce genre n'avait engendré un tel préjudice. A noter également que cette attaque est à placer au 4ème échelon des plus gros "braquages" jamais connus en France. Il devance désormais le braquage appelé "casse du siècle" réalisé le 5 novembre 2009 par Tony Musulin qui avait attaqué son propre fourgon.

Top 5 des plus grosses escroqueries et braquages en France :

1- Carlton de Cannes : 103 millions d'euros

Lors d'une exposition de bijoux le 28 juillet 2013.

2- Joaillerie Harry Winston : 80 millions d'euros

La boutique avenue Montaigne a été braquée à deux reprises en 2007 et 2008 pour un montant total de 80 millions d'euros

3- 20 millions d'Euros de timbres

Attaque d'un fourgon remplit de timbre poste pour 20 millions d'euros en février 2015

4- Attaque informatique du CDER : 14,7 millions d'euros

Attaque au faux président pour un montant de 14 millions 700 000 euros !

Décembre 2020 / Janvier 2021. Plus importante attaque du genre en France et en Europe.

5- Attaque de Tony Musulin : 11,5 millions d'euros

Le convoyeur de fond braque son propre fourgon pour 11,5 millions d'euros.