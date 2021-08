CARTE. Châlons-en-Champagne : ce que l'on sait de la coupure internet qui a privé de connexion plus de 1500 clients

Avec les travaux occasionnés, ce sont près de 2.000 clients au total qui devraient être privés de connexion internet.

C'est lors de travaux dans le centre-ville de Châlons-en-Champagne que deux fibres optiques et un câble en cuivre ont été sectionnés, privant de connexion internet plus de 1.500 clients.

Bientôt 48 heures sans internet. A Châlons-en-Champagne, plus de 1.500 clients sont privés de connexion internet à leur domicile depuis le mardi 10 août en début de soirée. Des travaux liés au réseau de chauffage y sont en cours, et ils devraient durer jusqu'à la fin de la semaine au minimum, a indiqué Orange dans un communiqué. "Un câble fibre a déjà été remplacé, il ne nous reste plus qu'une fibre optique et un câble en cuivre à changer", précise Emmanuel Lagler, responsable des relations avec les collectivités locales de la Marne chez Orange.

Trois câbles sectionnés par erreur

C'est une mauvaise manipulation qui est à l'origine de cette panne. Lors des travaux dans le centre-ville de Châlons, liés au réseau de chauffage, trois câbles ont été sectionnés par accident : deux de fibre optique et un en cuivre.

Si l'un d'eux a déjà été remplacé, une fibre optique et le câble en cuivre ne l'ont pas encore été. Et pour ce dernier, il faudra du temps et de l'expérience pour le changer : "Un câble cuivre est composé d'une multitude de microcâbles qu'il va falloir ressouder, détaille Emmanuel Langler. Donc le retour à la normale se fera progressivement."

Plus de 1.500 clients concernés et 200 de plus à cause des travaux

Depuis mardi soir, environ 1.500 clients, tout opérateur confondu, sont touchés par cette panne. Ce sont essentiellement des clients habitant le nord de Châlons, dans les secteurs suivant : l'avenue du général Sarrail, la rue Maurice-Genevoix et l'avenue Henri-Bequerel. Sont également concernées, les communes alentours comme Saint-Martin-sur-le-Pré et Saint Etienne sur le Temple (voir la carte ci-dessous).

A la suite des travaux pour rétablir la connexion, qui devraient durer au minimum jusqu'à la fin de la semaine, ils seront environ 200 de plus, affirme Emmanuel Langler.

Des boîtiers 4G proposés aux clients concernés

Les personnes touchées par cette panne peuvent se rendre dans la boutique de leur opérateur. "Des boîtiers 4G leur seront distribués", assure Emmanuel Langler.