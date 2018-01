Ils sont de plus en plus nombreux à se passer de produits animaliers. Les végétaliens, qui se passent de produits alimentaires issus d'animaux, comme la viande, mais aussi les œufs, le lait, la crème ou encore le miel.



A 15 h place Drouet-d'Erlon à Reims

Pour sensibiliser les Rémois à ces nouvelles pratiques alimentaires, les militants de l'association de protection des animaux L214 organisent le Veggie Challenge, un défi végétalien, ce samedi place Drouet-d'Erlon à Reims, à partir de 15 h.



Un défi, mais aussi des séances photo avec un cadre Facebook géant et surtout, des conseils pour pouvoir remplir le défi : 21 jours sans consommer de produits animaliers.

