Will Still n'est plus l'entraîneur du Stade de Reims

Le Stade de Reims se sépare de son entraîneur Will Still. L'annonce a été faite par communiqué ce jeudi 2 mai 2024. Les deux parties ont convenu d'un commun accord de ne pas continuer l'aventure sportive.

C'est à l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce jeudi 2 mai que le Stade de Reims a communiqué la décision : l'entraîneur principal Will Still quitte ses fonctions. Il a été également été décidé que lui-même et son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leur fonction immédiatement, "pour permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice", peut-on lire dans le communiqué.

Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, assure remercier Will et Nicolas Still pour leur investissement. Il se dit également fier "d'avoir pu contribuer à l'éclosion d'un entraîneur qui a su imposer ses convictions et son identité de jeu."

De son côté, Will Still remercie le Stade de Reims de lui avoir "donné cette opportunité unique" et de l'avoir "soutenu tout au long de son trajet." Il affirme rester le premier supporter des Rouge et Blanc.

L'aventure sportive entre le Stade de Reims et Will Still s'arrête net après la cuisante défaite 4 à 1 face à Clermont, le 28 avril dernier. Le nom du nouvel entraîneur sera communiqué avant le prochain déplacement des Rémois à Brest, ce 10 mai, et il ne s'agira pas forcément d'un des adjoints actuels selon le club.