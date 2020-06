CORONAVIRUS. Nancy : 2 cas de Covid-19, le lycée Poincaré fermé pour une semaine au moins

Le lycée Henri Poincaré de Nancy, implanté au centre-ville de Nancy, est fermé pour une semaine au moins à partir de ce lundi 08 juin 2020 en raison de la présence de deux cas confirmé d'infection au coronavirus chez deux adultes de l'établissement. Il s'agit d'un personnel technique et d'un personnel administratif du lycée. Les personnes qui les ont croisés de façon rapprochée sont en cours d'identification et seront placées en quarantaine pour quatorze jours.

Un "dépistage systématique et collectif pour l’ensemble des personnes ayant fréquenté l’établissement depuis le 2 juin" est mis en place dès ce lundi par le CHRU de Nancy.

Enseignants et élèves restent chez eux jusqu'à nouvel ordre le temps que les locaux soient désinfectés, soit une semaine au moins. en parallèle, à compter de ce lundi. Les cours seront à nouveau réalisés à distance, comme lors du confinement.

Le communiqué conjoint de la préfecture et du rectorat a été envoyé par les services de l'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est à 23h32, dimanche 07 juin 2020. Il a également été diffusé par le biais des réseaux sociaux et par courriel aux élèves.

"Deux cas confirmés de Covid 19 ont été signalés les 6 et 7 juin à l’Agence Régionale de Santé Grand Est parmi des personnels administratifs et techniques exerçant au Lycée Henri Poincaré de Nancy.

Une procédure de recherche des personnes qui ont été en contact rapproché avec ces deux cas dans l’établissement a été réalisée par les personnels de l’Education nationale et de l’Agence Régionale de Santé, et ces personnes ont été mises en isolement pour quatorze jours.

Même si aucun lien épidémiologique n’a pu être établi entre ces deux cas, l’Agence Régionale de Santé recommande la mise en place d’un dépistage systématique et collectif pour l’ensemble des personnes ayant fréquenté l’établissement depuis le 2 juin. Celui-ci sera organisé dès le lundi 8 juin par le CHRU de Nancy.

Dans ce contexte, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le recteur de l’académie de Nancy-Metz, en lien avec la région Grand Est, ont décidé de suivre ces recommandations et de suspendre toute activité sur le site du Lycée pendant au moins une semaine, le temps de la mise en place du dépistage et d’une désinfection des locaux.

L’accueil des professeurs et des élèves est suspendu jusqu’à nouvel ordre, et la continuité pédagogique se poursuivra sous forme d’enseignement à distance, comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire. Tous les élèves et tous les personnels (enseignants et non enseignants) sont destinataires ce dimanche soir d’un courriel les informant de cette situation, en plus d’une information relayée sur les réseaux sociaux."

Un cas au collège de Pulnoy?

A noter que parmi les échanges en commentaires sur la publication Facebook de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, des internautes indiquent qu'un cas de covid-19 a également été dépisté parmi le personnel administratif au collège Edmond de Goncourt à Pulnoy. Trois autres adultes du personnel de direction ont été placés en quarantaine mais pour l'instant le collège reste ouvert.