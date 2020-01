Vandoeuvre-lès-Nancy : un délégué syndical FO du magasin Leclerc se suicide sur son lieu de travail avec une arme à feu

La vidéo-surveillance

Vous attendez quoi pour intervenir ? Qu'il se pende ?

- Nadège, employée du magasin

Des militants et des représentants de FO sont rassemblés devant le magasin Leclerc de Vandœuvre. Avec une banderole : "Leclerc assassin". / © Marion Lompageu, France 3 Lorraine

Il ne faut pas que Maxime soit mort pour rien

- Abdel, délégué FO

Samedi 11 janvier 2020, un salarié âgé de 34 ans du groupe Leclerc, le magasin de Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), s'est suicidé par arme à feu. Il a laissé un mot pour expliquer son geste. Une lettre lettre expliquant son geste et faisant état de difficultés dans le cadre de son travail ainsi que de difficultés personnelles.Selon nos informations, il aurait subi de graves pressions de la part de la direction.Il appartenait au syndicat Force Ouvrière."Il y avait des tensions avec sa direction. Il travaillait le matin. Il arrivait à 5 heures et travaillait dans le rayon alcool. Il a décidé de mettre fin à ses jours à cet endroit, dans ce rayon. L'entente n'était pas cordiale du tout avec son chef de service.Maxime était un passionné et il avait son boulot à coeur", dit ce matin Nadège, une employée, abasourdie, du magasin de Vandoeuvre.Le procureur de la République, François Perain, précise dans un communiqué :"l'exploitation de la vidéo-surveillance du magasin a permis de constater que l'intéressé avait pris son travail à 5h01, il était vu à 5h13 tirant un trans-palette dans le rayon où il travaillait, s'arrêtait, sortaitavant de tirer".Nadège est très proche de Maxime.Elle explique : "Au mois d'août Maxime a eu un entretien avec le directeur car ça n'allait pas. Je l'ai accompagné"."A ce moment là j'ai dit au directeur : vous attendez quoi pour intervenir ? qu'il se suicide (en parlant de Maxime), qu'il se pende ?".La direction lui aurait alors répondu : "on n'ira pas jusque là".En debut d'après-midi la direction, dans un communiqué "adresse ses sincères condoléances à sa famille et lui témoigne son soutien".Cependant, sur place, en Lorraine, le bureau directeur à refusé de recevoir une délégation de syndicalistes.

Pendant la manifestation prévue dans les rues de Nancy, dès le début vers 10h30, les représentants FO ont tenu à rendre hommage à Maxime, 34 ans. Il aurait du fêter ses 35 ans le 23 janvier prochain.

Pendant la manifestation contre la réforme des retraites, les délégués FO rendent hommage à Maxime, samedi 11 janvier.

Ils ont pris la parole pour lui rendre unen expliquant "qu'il subissait des pressions de la direction du magasin de Vandoeuvre".Après la manifestation contre la réforme des retraites, les membres du syndicat FO se sont rendu à Vandoeuvre pour manifester devant le magasin.Les pompiers sont sur place, avec les enquêteurs de la police judiciaire.Le centre commercial est fermé toute la journée.Une enquête est ouverte par le parquet de Nancy. Une procédure de recherche des causes de la mort a été ouverte. Ainsi, une enquête pourra être ouverte pouret homicide involontaire.Une cellule psychologique d'urgence a été mise en place par les pompiers à l'intérieur du magasin.