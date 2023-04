Annulation du concert de Bilal Hassani dans une église à Metz après les attaques de "Lorraine catholique"

Le concert de Bilal Hassani, ex-candidat de la France à l'Eurovision, dans une ancienne église à Metz (Moselle) est annulé. C'est le producteur qui a fait l'annonce lui-même mercredi 5 avril. Le concert avait provoqué la colère de catholiques radicaux.

L'organisation du spectacle avait fait polémique chez les catholiques et traditionalistes locales en raison de l'orientation sexuelle du chanteur, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT.

"À la vue des menaces formulées à l’encontre de Bilal Hassani, nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrues", explique Live Nation, producteur de la tournée de Bilal Hassani. Le producteur a décidé "avec regret, tristesse et dépit d’annuler le concert de Saint-Pierre-aux-Nonnains", explique t-il dans un communiqué.

Colère des catholiques

La polémique a démarré à partir d'un message sur le blog du collectif "Lorraine catholique", le 28 mars dernier criant à la "profanation" et appelant les "chrétiens fidèles" à une prière collective devant la salle de concert, l'ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains. "L'un des plus vieux édifices religieux de France, maintenant destiné aux concerts acoustiques, doit-il subir cet outrage en pleine semaine sainte avant Pâques ? Revenez au bon sens!", dit la conseillère régionale Rassemblement national du Grand-Est, Françoise Grolet, sur son compte Facebook.

De son côté le collectif "Lorraine catholique" estime que les prestations du chanteur "ne sont rien d'autre que pornographiques". Ainsi le collectif avait annoncé l'organisation d'un "chapelet de réparation": Un rassemblement, quinze minutes avant le début du concert, destiné à prier en vue de réparer les péchés était prévu. Pour l'heure on ne sait pas si cette manifestation est maintenue.

Dans un communiqué, François Grosdidier le maire de Metz précise : "Cette ancienne basilique au sens romain et civil du terme et non chrétien, liée à des édifices d'eau et qui a vu se baigner nus les habitants de l'époque ne fut église que pour un court temps. Elle est désacralisée depuis plus de 500 ans et est devenue aujourd'hui une salle de spectacles fort appréciée des messins et des artistes en tous genres".

Le concert de Bilal Hassani, désormais annulé, affichait complet (90 places) sur les plateformes de vente de billets.