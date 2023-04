Concert annulé de Bilal Hassani : le parquet de Metz ouvre une enquête contre X

Le concert de Bilal Hassani, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT, prévu dans une ancienne église de Metz (Moselle), a été annulé. Le spectacle avait provoqué la colère des catholiques radicaux. Jeudi 6 avril le parquet de Metz (Moselle) ouvre une enquête contre X.

Jeudi 6 avril, le parquet de Metz (Moselle) a ouvert une enquête contre X. "Le parquet de Metz (Moselle) décide d’ouvrir une enquête contre X pour menace de délit contre une personne en raison de son orientation sexuelle, provocation à la haine contre une personne en raison de son orientation sexuelle et provocation publique et non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit", confirme Bernard Thomas, procureur adjoint du tribunal de Metz, joint par téléphone par France 3 Lorraine. L'enquête est confiée au service de la sureté départementale de Moselle.

Les associations Stop Homophobie et Mousse avaient déposé plainte contre Civitas auprès du parquet de Metz pour discrimination en raison de l'identité de genre, a indiqué leur avocat, Etienne Deshoulières.

Je suis fatigué, ça commençait à être inquiétant surtout pour mon public Bilal Hassani, France 5

Mercredi 5 avril, en raison des menaces formulées à l'encontre de l'artiste et de son public, Live Nation, producteur de la tournée de Bilal Hassani, a expliqué "avoir décidé avec regret, tristesse et dépit, d'annuler le spectacle qui devait se tenir dans l'ancienne église Saint-Pierre-Aux-Nonnains. Nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrues".

Dans la soirée, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak s'est dite "choquée" par cette annulation. "Face aux extrémismes, aux appels à la haine, à la violence, la culture doit rester un espace de liberté et d'émancipation", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Le prochain concert du chanteur, ex-candidat représentant la France à l'Eurovision, est prévu vendredi au Metronum à Toulouse.