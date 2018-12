Procès en appel de Francis Heaulme : les deux avocats généraux réclament la perpétuité, son avocate veut l'acquittement

Ils ont peiné, faute d'aveux et de preuves, à convaincre le public et les parties civiles présentent dans la salle d'audience de Versailles pour le procès en appel de Francis Heaulme pour le double meurtre d'Alexandre et Cyril, à Montigny-lès-Metz en 1986. Son avocate demande l'acquittement.