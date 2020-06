Metz : évacuation partielle de la prison de Queuleu à la suite de l’affaissement d'une dalle dans le bâtiment C

L'un des bâtiments du centre pénitentiaire de Queuleu à Metz (Moselle) était en cours d'évacuation ce lundi 8 juin 2020 suite à l'apparition de plusieurs fissures d'environ 6 centimètres et à l'affaissement d'environ 10 centimètres de la dalle du plafond de ce bâtiment de deux étages. Celui-ci comprend l'infirmerie et à l'étage, le service médico-psychologique régional (SMPR). Ce bâtiment est en travaux depuis plusieurs mois et des problèmes avaient déjà été signalés, notamment des fuites du chauffage au sol. Rien n'indique toutefois pour l'instant un lien de cause à effet.

Secousse sismique non ressenti

Selon Franck Rassel, secrétaire régional FO-Pénitentiaire, joint par téléphone, "53 détenus ont été redirigés du bâtiment C où est apparue la fissure, vers le bâtiment A de l'établissement et les prisons de Nancy et Epinal. A priori, personne n'a été blessé. Plusieurs fissures sont apparues et cette dalle s'est brutalement affaissée de six centimètres, peu avant 17h."

Les pompiers se sont rendus sur place et une cellule de crise est actuellement en action. Car l'administration et les gardiens craignent un effondrement du bâtiment. Des représentants du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de Nancy sont sur site actuellement pour évaluer les dégâts dus à une secousse sismique non ressentie. Mais ce pourrait-être elle qui aurait fait descendre la dalle de 10cm.

Pas de blessé, prisonniers évacués

Les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) sont arrivés en fin d'après-midi de Strasbourg. Ce sont-elles qui ont la charge de faire regagner leur cellule (ou d'autres) aux détenus qui ont été évacués dans la cour de promenade depuis l'incident. Elles devraient également être chargées du transfert de plusieurs prisonniers dans la soirée vers Epinal et Nancy