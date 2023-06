Important incendie de forêt dans les Vosges : quinze hectares déjà partis en fumée

Un incendie mobilise une centaine de pompiers depuis 15 heures, ce mardi 13 juin dans le secteur de Bruyères dans les Vosges, sur la commune de Bois-de-Champ. 15 hectares ont déjà été brûlés. Le vent et l'accès difficile au secteur compliquent le travail des hommes du feu.

Une centaine de pompiers de tout le département des Vosges sont mobilisés depuis 15 heures sur la commune de Bois-de-champs ce mardi 13 juin. C’est dans une maison inhabitée que le feu s’est déclaré avant de se propager à la forêt voisine. L’incendie a été attisé par un vent soufflant à 40 km/h.

C'est dans cette maison inhabitée que le feu a pris avant de se propager à la forêt avoisinante • © Samuel Mulin

"Le feu est important" d’après le SDIS des Vosges. Il avance sur un front d'une centaine de mètres. "15 hectares ont déjà été brûlés à 19h. Le feu continue de se propager et des renforts venus de Moselle, de Haute-Marne et du Bas-Rhin sont attendus", indique Virginie Martinez, la directrice de cabinet de la préfecture des Vosges. Le feu se propage par la cîme des arbres. Une centaine d'hectares serait menacé. La circulation entre Bruyères et Saint-Dié est perturbée.

En quelques jours, c’est déjà le troisième incendie dans les Vosges en ce mois de juin 2023. "Sous l'effet de la chaleur et du vent, les sols se sont rapidement et considérablement asséchés", indique Jean-Yves Boitte, chef du service ONF Vosges Montagne. "On est ici dans les conditions identiques de la forêt landaise avec un peuplement très dense de pins sylvestres, de sapins et d'épicéas mais on a en plus la difficulté d'avoir un relief escarpé et compliqué d'accès" ajoute le technicien. "On s'est tous préparé à la chose pour fin juin avec des tournées de surveillance mais là, c'est arrivé très vite...".

Une cellule de crise a été activée en préfecture.