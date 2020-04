Déconfinement - Coronavirus : dans les Hauts-de-France, tous les départements sont en rouge

DIRECT : suivez la conférence de presse de la Direction générale de la Santé

Suivez la conférence de presse de la DGS en direct

Vert ou rouge, qu'est ce que ça change ? Si le déconfinement prendra "une forme plus stricte" dans les départements classés "rouge", "il y a (...) une majorité d'obligations qui seront communes aux départements verts et aux départements rouge", a reconnu le Premier ministre mercredi. Dans son discours de mardi, il a toutefois réservé le retour des élèves au collège, à partir du 18 mai, ainsi que la réouverture des parcs et jardins aux "départements où la circulation du virus est très faible". La couleur "rouge" ou "verte" servira aussi de guide aux autorités locales (préfectures, rectorats, maires, etc.) pour prendre leurs décisions, par exemple au sujet de la réouverture des écoles primaires, a-t-il précisé mercredi.



Rouge. Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Oise, Somme : les 5 départements des Hauts-de-France sont actuellement en rouge. La Direction générale de la Santé dévoile ce jeudi soir la carte départementale du déconfinement conformément à l'annonce du Premier ministre ce mardi 30 avril. Objectif du gouvernement : adapter le déconfinement localement à partir du 11 mai prochain.Deux critères ont été pris en compte pour établir ce "classement" :-Circulation du virus : l'Aisne est en rouge, le Pas-de-Calais, le Nord, l'Oise et la Somme en vert. Cela signifie que le nombre de patients passant aux urgences pour le Covid-19 y est plus importante qu'ailleurs.-Tension hospitalière : les 5 départements sont en rouge sur ce critère. Cela signifie que 80 à 160% des lits de réanimation sont utilisés pour des malades du coronavirusCette carte sera désormais publiée tous les jours et pourra donc évoluer en fonction de l'épidémie. La carte qui a été dévoilée ce jeudi soir par le ministère de la Santé donne de premières indications mais elle ne sera pas définitive. Le gouvernement arrêtera sa décision sur la carte du 7 mai prochain, soit 4 jours avant le déconfinement. Le gouvernement vérifiera aussi la "capacité des brigades" constituées pour identifier les cas contacts "à remonter efficacement les chaînes de transmission". Les niveaux considérés comme acceptables pour chacun de ces critères n'ont pas encore été précisés, mais ils seront "évidemment publics", a affirmé Edouard Philippe mercredi.