Douai : un SDF découvert mort de froid près de la gare

Macabre découverte, mardi 22 janvier en fin de matinée, pour un cheminot travaillant sur un site d'entrepôts SNCF, non loi de la gare de Douai. Vers 11 heures, il a alerté secours et police de la présence du cadavre d'un homme qui y gisait dans un abri de fortune.



Le décès de la victime a été confirmé sur place et selon un premier examen de corps pratiqué par un médecin légiste, la victime serait morte de froid.



L'homme n'est pas encore formellement identifié, mais des papiers retrouvés à proximité du corps laissent à penser qu'il pourrait s'agir d'un homme âgé de 58 ans.