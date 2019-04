Flers-en-Escrebieux : un appel aux dons et une cagnotte lancés après la mort de deux enfants dans un incendie

Aider la famille qui a perdu leurs 2 petits garçons dans l'incendie - Leetchi.com Collecter et gérer de l'argent dans une cagnotte en ligne pour vos dépenses à plusieurs pour toutes les occasions : anniversaires, cadeaux communs, associations

Un élan de solidarité s'est organisé autour de la famille de Flers-en-Escrebieux (Nord) victime d'un terrible incendie, dans la soirée du dimanche 14 avril , dans lequel deux garçons de 6 et 10 ans ont perdu la vie.La famille n'était arrivée dans la petite ville du Douaisis que depuis quelques mois, mais deux initiatives distinctes ont été lancées peu après le drame, qui a beaucoup ému le voisinage Lundi, déjà, la ville de Flers-en-Escrebieux a appelé, dans un post Facebook, à "un appel aux dons pour la famille victime de l'incendie" et qui a tout perdu, et notamment les affaires de leur fille aînée : sont notamment demandés des vêtements "pour une jeune fille (taille 11/12 ans) et des chaussures (pointure 32/33), du matériel scolaire (crayons, cahier, etc.), des vêtements pour femme (taille 40/42) et des chaussures (pointures 38/39) ainsi que des vêtements masculins, sans que leur taille soit précisée.Les dons se font à la mairie ou au CCAS de Flers, précise la ville qui invite à se méfier des démarchages au porte à porte.Dans le même temps, une cagnotte a été lancée en ligne sur le site Leetchi. Celle-ci cumulait déjà, ce mercredi à 9 heures,destinés à "aider la famille qui a perdu ses deux petits garçons dans l'incendie)