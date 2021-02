EN IMAGES : le Dunkerquois sous la neige, le littoral recouvert d'une fine couche blanche

Ce matin, une fine couche blanche recouvrait le littoral, tout comme plusieurs endroits dans le Nord et Pas-de-Calais. À Dunkerque, la plage a laissé place à un fin manteau neigeux.

Les plus curieux ont ouvert leurs volets dans la nuit, les autres ont eu la surprise au réveil. De la neige... Pas beaucoup, 2 à 3 centimètres sur le toit des voitures à Lille et aux alentours. Mais un peu plus sur les côtes de la Manche, où Dunkerque semble remporter le concours du cumul de centimètres.

Ce troisième épisode neigeux de l'hiver dans le Nord et Pas-de-Calais n'est pas vraiment une surprise, car cela fait plusieurs jours qu'il est annoncé par Météo France.

Vigilance orange neige verglas jusqu'à lundi matin

On sait d'ailleurs qu'il sera suivi d'une vague de froid glacial, ou tout cas extrêmement froide (jusqu'à -7° dans la nuit de mardi à mercredi). Gare aux glissades sur la route. Pour information, les deux départements sont toujours en alerte orange neige verglas, et ce, jusqu'à lundi 8 février, à 6 h, au minimum.

En images, voici la confirmation des prédictions météorologiques. Ici à Dunkerque, grâce à la vue en webcam proposée par viewsurf sur la digue Est.

Le Dunkerquois a enfilé son doux manteau neigeux ce matin.

Dans le Dunkerquois • © M.Leman

Toujours dans le Dunkerquois, et plus précisément dans la commune de Bierne. Les enfants avaient de quoi façonner quelques belles boules de neige ce matin. Et les adultes aussi d'ailleurs...

Sur la page Facebook Météo Nord-Pas-de-Calais, c'est la tradition. À chaque flocon de neige tombé dans la région, une armée d'internautes sortent leur appareil photo. Par la fenêtre, dans le jardin, sur les routes... Ils captent l'instant, à leur façon.